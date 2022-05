Sebastián Montoya está listo para disputar este fin de semana su tercer Gran Premio de la Fórmula Regional Europea 2022 (FREC), en el circuito de Mónaco.

El piloto colomboestadounidense está de regreso después de haber sufrido un impactante accidente en el GP de Imola, hace un par de semanas.



De cara a lo que le resta de temporada, Montoya permanece como líder de la clasificación general de 'rookies' de la FREC. Además, el hecho de haber terminado en el cuarto puesto de las dos primeras carreras augura una gran temporada para el joven corredor.



Precisamente, sobre la proyección de su carrera, el piloto de la escudería Telmex-Claro ofreció una rueda de prensa a la que asistió EL TIEMPO.



(En exclusiva: ¡Juan Pablo y Sebastián Montoya compitieron juntos por primera vez! Entrevista).

'No quiero parar de ganar...'

Sebastián Montoya, líder de 'rookies' de la FREC. Foto: Cortesía oficina de prensa de Sebastián Montoya

A pesar del accidente que lo sacó de la última carrera, en Imola, usted lidera la clasificación de novatos de la FREC este año, con bastante diferencia, y ha estado cerca ya de hacer 'top-3' en dos jornadas. Más allá del impulso natural de ganar, ¿cuál es el verdadero objetivo de Sebastián Montoya esta temporada?



Honestamente creo que mi meta este año es ganarme el campeonato de 'rookies'. El nivel de este año es bastante alto. Sin embargo, nos ha ido muy bien. En Imola fue una situación complicada. Tuve un par de errores, pero aprendí bastante para lo que sigue. Voy en un paso firme. Es cierto que voy por la de 'rookies', pero también quiero ganar carreras y terminar lo más alto en la general del campeonato. Me fue tan bien en Asia (tuvo tres podios en tres fines de semana) que no quiero parar de ganar...



En la charla que mantuvo con este diario, antes de las 12 Horas de Sebring, la primera carrera en la que compartió carro con su papá, se habló de la posibilidad de que estuviera en más circuitos con él. En lo personal le fue muy bien allá... ¿qué opciones de futuras competencias están barajando?



El resultado que tuve en las 12 Horas de Sebring me dejó bastante contento. Creo que demostré que yo no soy el hijo chiquitico de Juan Pablo Montoya. Yo estoy aquí para hacer mi carrera. Por supuesto que tener a mi papá es una referencia que tengo para ganar, por lo que siempre he sido muy competitivo con él. Por ahora no sé qué carrera tendremos. Ojalá en el futuro se pueda.



Usted estuvo acompañando a su papá el fin de semana en la carrera de Mid Ohio que tuvo con Dragonspeeed, el equipo con el que corrieron en Sebring...



Sí, allá estuve. Mi papá venía de correr en Indy el sábado y luego fue a Mid Ohio el domingo. Por las condiciones climáticas, en un momento se pensó cancelar la carrera de Indy y y hacerla el domingo. Cuando dijeron eso, yo ya era el piloto número dos para montarme en Mid Ohio. Hubiese sido increíble porque no me conocía la pista, pero sí había montado el carro. En últimas, gracias a Dios, sí pudo correr mi papá y no por nada se ganaron la carrera (risas).



Los últimos meses han sido determinantes para su carrera... ¿qué ha sido lo que más ha cambiado en usted?



Sin duda alguna, la confianza. Los resultados que he obtenido en las pistas me han llevado a sentirme mucho más seguro al volante. Eso se refleja en el día a día. Y lo mejor es que cada día me sentiré mejor...

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @balagueraaa