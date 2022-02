Este sábado, Sebastián Montoya tuvo una jornada de ensueño en la Fórmula Regional Asiática tras quedarse con la Pole inicial y luego certificando su posición al adjudicarse el primer puesto de la carrera.



"Nosotros trabajamos muy duro y ahora estoy muy feliz por lo conseguido. Fue muy loco, me divertí mucho y solo me queda agradecerle a nuestro equipo", manifestó el colombiano tras la victoria.



El hijo de Juan Pablo Montoya consiguió su segundo triunfo en tan solo tres semanas. Además, su equipo, Mumbai Falcons, se quedó con los tres lugares del podio.



"Para ser honesto, la semana pasada logré también la Pole y terminé en el podio, así que espero que ahora, con todo el trabajo que hemos hecho, otro triunfo sería increíble", decía premonitoriamente el ganador en la antesala de la largada.

La alegría de Montoya

Facebook Twitter Linkedin

La alegría de Montoya. Foto: Instagram S. Montoya

Manejando un auto del equipo indio Mumbai Falcons, pero operado por el Prema Racing con el cual hizo la F4 y seguirá este año en la regional europea de la F3, Montoya viene causando sensación en la Regional Asiática.



Este sábado, aunque no tuvo un comienzo ideal en la primera salida oficial, Montoya logró recomponer el camino y garantizar el liderato de su equipo.



Ahora, luego de no conseguir ninguna victoria el año pasado, el joven piloto puede ufanarse de haber conseguido dos triunfos y tres podios en menos de un mes.



(Siga leyendo: Santiago Buitrago, subcampeón del Tour de Arabia Saudí).



Montoya se ubica segundo en la general, con 78 puntos, detrás de Arthur Leclerc, su compañero, quien tiene 91.



La felicidad de la familia del corredor no se hizo esperar. En redes sociales, Juan Pablo y Connie Freydell, sus padres, ya compartieron sus primeros mensajes de aliento.



"Otra ganada para mi Montoyita", escribió Freydell.



"Segunda victoria de Sebas", apuntó J. P. Montoya.



(Le puede interesar: Luis Díaz y sus primeras palabras: 'Liverpool es el equipo perfecto').

Facebook Twitter Linkedin

El podio de este sábado. Foto: Instagram Connie Freydell

La felicidad del equipo

Junto a Montoya, el podio lo cerraron sus compañeros de escuadra, el monegasco Arthur Leclerc, de 21 años, y el nacido en Suecia, Dino Beganovic, de 18.

Más noticias

¡Caimanes en casa! Así fue el recibimiento de los campeones en Barranquilla

¿Con la ruana de 'Aquamán'? Así salió Colombia en los Olímpicos de Invierno

Tome nota: Mundial de Clubes y los mejores partidos de la próxima semana

DEPORTES