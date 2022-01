Sebastián Montoya se impuso en el circuito Yas Marina de Abu Dabi, en la primera ronda del campeonato de la Fórmula Regional Asiática-FRAC, anteriormente F3 Asia.



Montoya, del PREMA Racing/ Mumbai Falcons, triunfó en una apertura de temporada llena de incidentes del Campeonato de Fórmula Regional Asiático en el Circuito Yas Marina, en carrera que se dio por terminada con auto de seguridad al frente del pelotón.



El primer éxito en la carrera de Sebastián Montoya finalmente ha llegado, luego que en la pasada temporada de F4 tocara en varias ocasiones a la puerta, pero sin conseguir materializar su potencial, cerrando con ocho segundos puestos y dos poles el campeonato italiano.



Sin embargo, en su debut sobre un monoplaza de Fórmula Regional, el piloto Telmex Claro estuvo perfecto, firmando sorprendentemente el mejor tiempo en la calificación uno y luego dominando de principio a fin la primera carrera de la temporada de la Fórmula Regional Asia.



Su triunfo cobra más valor teniendo en cuenta el alto nivel del campeonato, con un Montoya más concreto y maduro que rivales más experimentados, como Jak Crawford, que se estancó en la parrilla de salida anulando la primera línea que ganó.



Este domingo se correrán dos carreras más de esta jornada inaugural de la Fórmula Regional Asia.



Montoya manifestó que venía haciendo un buen trabajo e incluso había logrado la pole un día antes.

Sus impresiones

“Finalmente, hoy es mi primera victoria en carros. Es espectacular”, manifestó el hijo del legendario Juan Pablo Montoya.



Y agregó: "Hicimos la 'pole' y ya ganamos la carrera. Fue bastante intensa y ojalá lo podamos repetir pronto".



El campeonato asiático se disputará a cinco rondas, todas con sede en los Emiratos Árabes Unidos. El equipo indio tendrá dos pilotos de tiempo completo y un auto compartido entre los licenciados de Fórmula 4 Montoya y Oliver Bearman.



Montoya (4to en la F4 Italiana y 9° en ADAC F4 el año pasado) solo participará en las tres primeras rondas del Campeonato para no perder la opción de ser elegido como novato de FREC (Fórmula Regional Europea), categoría que planea correr a tiempo completo este año con Prema.



El Cambio de nombre de Fórmula 3 Asia a Fórmula Regional Asia Championship (FRAC) se debe a que la marca de Fórmula 3 se usará en exclusiva para el campeonato de ascenso a la F1, FIA F3 – heredera de la antigua GP3.

Las clasificaciones

*Resultados Carrera 1 F. Regional Asia

Ronda 1, Abu Dhabi*



1 - Sebastián Montoya 14 vueltas

2 - Gabriele Mini - Hitech - 0”282

3 - Arthur Leclerc - Mumbai Falcons - 0”627

4 - Isack Hadjar - Hitech - 0”771

5 - Dino Beganovic - Mumbai Falcons - 1”244

6 - Lorenzo Fluxa - 3Y by R-Ace GP - 1”719

7 - Frederick Lubin - Evans GP - 2”205

8 - Leonardo Fornaroli - Hitech - 2”983

9 - Joshua Dufek - Hitech - 3”302

10 - Gabriel Bortoleto - 3Y by R-Ace GP - 3”511

11 - Jak Crawford - Abu Dhabi Racing by Prema - 3”650

12 - Hamda Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 4”413

13 - Levente Revesz - Evans GP Academy - 4”937

14 - Amna Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 5”557

15 - Ayato Iwasaki - Pinnacle - 6”683

16 - Khaled Al Qubaisi - Abu Dhabi Racing by Prema - 7”992

17 - Salih Yoluc - Pinnacle - 9”664

18 - Brice Morabito - BlackArts - 10”177

19 - Thomas Luedi - BlackArts - 10”733



