Sebastián Montoya va raudo en busca de sus objetivos. Tiene muchas cosas de su papá, Juan Pablo Montoya, entre ellas, habla como maneja: a mil por hora, aunque piensa rápido, es claro y se entiende que tiene las ideas en su cabeza y que sus objetivos están bien demarcados.

Este domingo afrontará su última competencia en la Fórmula Regional Asia, a la que llegó a aprender, pero de la que se va peleando el primer puesto de la clasificación general.



Le puede interesar: (¡Sebastián Montoya sigue imparable! Nuevo triunfo en la Regional Asiática)



EL TIEMPO habló con él, de sus metas, de las aspiraciones, de su papá y del camino que labra para llegar a la Fórmula 1 que, aunque no parezca, no es su principal objetivo.



¿Qué analiza de su presente en la Fórmula Regional Asia?

Estas últimas semanas han sido de locos. Honestamente vine a Emiratos a aprender, a prepararme para el Campeonato Europeo y en la primera carrera logré el primer lugar, me gané mi primera carrera en F3, que pocos lo han podido hacer.



¿Estaba en sus planes esa victoria?

Llegamos a aprender y no teníamos delineado el triunfo. Si terminábamos de primeros, bien, o de terceros, perfecto, porque la idea era aprender. Tuvimos problemas esa semana para la competencia, pero superamos esos inconvenientes. Nos dimos cuenta de los errores en el carro, de los míos y lo que hicimos fue laborar para mejorarlos. La idea era hacer la vuelta lo mejor posible.

Lo que le falta



Y llegó el triunfo…

Ya en la carrera, pues lo dimos todo. No esperaba mucho. La idea que tuve era largar bien, hacer valer la ‘pole’. Sabíamos que podíamos ser competitivos, pero en la semana no pudimos confirmarlo. Conocía algunos de los rivales, son rápidos y me metieron presión. Tuve la cabeza fría para defenderme, empujar. Desde la primera vuelta me di cuenta que debía hacer lo que sé hacer, andar rápido.



¿Y lo negativo?

Lo único que, de pronto, quise hacer fue haber terminado la carrera con bandera verde, pero pudo haber ido estresante, porque los rivales venían pegados, muy cerca, me presionaron. Lo que pasó fue espectacular, salió bien, me lo disfruté. Traté demostrar lo que he aprendido en los últimos años.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Instagram S. Montoya



¿Se tomó confianza para el otro fin de semana?

No lo tomé como el líder del equipo. Ese primer puesto, la verdad, lo tomé para demostrarle a la gente que no vine a andar de décimo. Vine para aprender, para andar rápido y si por ahí se me daba la oportunidad de hacer ‘poles’ y de ganar, pues no había que dejarlo pasar. No vine a hacer segundo.



¿Analiza a sus rivales?

Cuando me monto al carro no me importa contra quién corro, puede ser contra Michael Schumacher o contra Ayrton Sena, mi mamá, no me importa, yo lo que quiero es pasar, eso fue lo que me enseñaron, no vive a ser segundo.



¿La idea de aprender pasa a un segundo plano y ganar el título es la meta?

Obviamente, pelear por el campeonato sería ideal, pero soy novato y voy a pelear por el Campeonato Europeo y en eso me enfoco. Solo haré este fin de semana último y terminar lo mejor. La primera semana fue sensacional, la otra hice podio. Han sido unos días de montañas rusas, pero ha sido increíble. Si trabajamos duro u hacemos bien las cosas los resultados vendrán.



¿Qué viene?

Viajo a Europa. Tengo la preparación para las 12 horas de Sebring, con mi papá. Debo de hacer un acondicionamiento especial, porque nunca he disputado una prueba tan larga. Me siento bien para esa competencia.

Triunfo de Sebastián Montoya en la Fórmula Regional Asiática. Segunda victoria del 2022 y segunda en el Campeonato, en el circuito de Dubai.

@formularegionalasian @sebasmontoya58 #orgullocolombiano @jpmontoya @mindeportecol pic.twitter.com/UbnqNxpzxQ — Johana Palacios (@yoapalacios) February 5, 2022



¿El camino hacia la Fórmula 1 va bien o el camino se hace más difícil?

Vamos bien. Si no estuviéramos por buen camino, pues les diría a mis padres que. Quiero correr allá y ser campeón del mundo, pero me gustaría correr en otras categorías, Indy, Nascar, y otras. Es que finalmente a mi lo que me gusta es correr, me gustan los caros, pero lo importante es ganar, pasar y en lo que dispute trataré de ser lo más rápido posible para lograr triunfos.



¿En qué ha influido su padre en su carrera específicamente?

La experiencia de él ha sido clave y las enseñanzas han sido muchas. Teniéndolo a mi lado, pues me guía. Fue el que decidió que hiciera dos años de F4 para prepararme y manejar un carro distinto a mi estilo, que es el F3 internacional. El F2 es un carro más pesado, más difícil de manejar y él fue el que tomó la decisión de hacer un año de Fórmula regional, porque dice que eso me puede ayudar para ser mejor piloto. El camino a la F-1 está uy bien, claro que necesito del apoyo de los colombianos. Trabajo duro, porque todo lo que hizo mi papá y yo podemos hacer sería increíble.



Siempre se habló d que su padre tuvo poco apoyo colombiano, ¿usted lo ha tenido?

Él ganó un par de carreras de F3.- Las compañías de Colombia podrían ayudar más a los atletas. A Mi papá le fui bien, demostró que era rápido y luego llegó a la F-1 que le pagó todo, ganó las 500 Millas de Indianápolis, pero sí se necesita de un apoyo. Me ayudan Claro, el Ministerio del Deporte, la escudería Telmex, ha sido increíble ese apoyo y me siento agradecido por eso, porque he demostrado que lo podemos hacer, que hay que unirnos como país para llegar lejos.

"Como fan disfruté la última carrera de la Fórmula 1, pero como piloto uno dice que eso no es bueno". FACEBOOK

TWITTER



¿Qué le falta para cumplir sus metas?

Me falta experiencia. Ha sido complicado porque con los patrocinios tuve test limitados y no pude prepararme al ciento por ciento. La preparación para Abui Dabi fue descenso, acá en Dubái no tuve mucho acceso, pero sí, es la experiencia y años me faltan y eso viene solo. Cada v que uno se monta al carro, pues uno debe de aprender.



¿Usted es igual de exigente o más que su papá?

Somos muy competitivos, no queremos ser segundos. Cada vez que nos jugamos algo queremos ganar. Alguna ve en karts un amigo me dijo que yo era bueno, pero de pronto puede haber alguien que trabaja mejor y no es tan rápido como usted, así que lo que hay que hacer es trabajar y eso lo he comprobado. Por eso he ganado lo que he ganado, porque si uno no hace algo más alguien sí lo hará.



¿Qué opinión tiene de la definición de la F1 del año pasado?

Quería que Max Verstappen ganara. Me parecía aburrido que ganara Lewis Hamilton, pero eso cambió. Verstappen era el indicado para ganarle a Lewis, pero cuando Mercedes mejoró el carro y el neerlandés se dedicó a correr sucio, pues cambié mi pensamiento. No le importaba romper el carro porque era mejor estrellarse que ganar puntos. Como fan disfruté la última carrera, pero como piloto uno dice que eso no es bueno. Esa pelea fue una película y eso hizo creer la F1.

Sebastián Montoya y su felicidad por ganar su segunda carrera en la Fórmula Regional Asiática 🌏



Conquistó el circuito de Dubai 🇦🇪 pic.twitter.com/2uZ6eNxjt1 — Juan Sebastián Navarrete V. (@juanse_91) February 5, 2022



Le puede interesar: (‘Ganar esta Serie del Caribe es como el Maracanazo’: entrenador de Caimanes)







Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel