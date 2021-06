Doble podio de Sebastián Montoya en Vallelunga

El piloto de la Escudería Telmex Claro, Sebastián Montoya, cumplió con la tercera fecha del Campeonato Italiano de F4, con un doble podio del colombiano-estadounidense con dos segundos lugares.

Montoya, en la carrera uno, se mantuvo todo el tiempo detrás de Oliver Bearman, quien largó de la pole position, y aunque Montoya estuvo atacándolo durante los 30minutos de competencia por la P1, el piloto inglés no se dejó intimidar, manteniendo alta la concentración durante la carrera, cruzando la meta con 1"277 de ventaja sobre el piloto de Prema, que tras conquistar el primer podio de la temporada en Misano, repitió el mejor resultado propio de la serie con la segunda posición.



En la carrera 2 Montoya fue penalizado con un drive through por saltarse la salida, en un heat muy accidentado que incluso termino bajo la tutela del safety car. El piloto Telmex Claro, luego de cumplir su penalización, se fue a su box para abandonar la competencia.



La tercera y última competencia del día en la jornada de Vallelunga, tercera fecha del Campeonato Italiano F4, Montoya nuevamente se mantuvo peleando por la P1, rondado en la segunda posición, de la que largó, y acechando a Ollie Bearman de nueva cuenta, en otra carrera de incidentes en el que de nueva cuenta apareció en auto de seguridad. Finalmente, Sebastián finalizó nuevamente segundo, pero está tercero del campeonato con 99 puntos.



Top-5 Carrera 1 Vallelunga Fecha 3 de F4 Italiana



1 - Olli Bearman - VAR - 19 giros - 31'51"695

2 - Sebastián Montoya - Prema - 1"277

3 - Tim Tramnitz - US Racing - 1"801

4 - Joshua Durksen - Mucke - 3"233

5 - Joshua Dufek - VAR - 3"652



Top-5 Carrera 2 Vallelunga



1 - Olli Bearman - VAR - 17 giros - 31'51"695

2 - Tim Tramnitz - US Racing - 0"296

3 - Joshua Dufek - VAR - 1"024

4 - Joshua Durksen - Mucke - 1"399

5 - Conrad Laursen - Prema - 1"761

23 - Vittorio Catino - Cram - 10"921

Abandono: Sebastián Montoya



Top-5 Carrera 3 Vallelunga

1 - Olli Bearman - VAR - 16 giros - 28'14"313

2 - Sebastian Montoya - Prema - 0"947

3 - Tim Tramnitz - US Racing - 3"233

4 - Charlie Wurz - Prema - 4"552

5 - Kirill Smal - Prema - 8"948



Así va el Campeonato F4 Italiana



1. Bearman 182 puntos

2. Tramnitz 116

3. Sebastián Montoya 99



Con información de la oficina de prensa