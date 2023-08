Sebastián Montoya, presente y futuro del automovilismo colombiano, culmina en la madrugada de este domingo su primera temporada completa en la Fórmula 3.



Tras un año de altibajos, en el que a lo largo de las carreras principales y esprint ha tenido un podio, ocho top 10, una descalificación y tres retiros, el hijo del mítico Juan Pablo Montoya espera ‘sacarse la espinita’ en el Gran Premio de Italia y obtener su primer triunfo en la categoría.

El circuito de Monza, en el que el 16 de septiembre de 2001 su padre ganó su primera carrera en la Fórmula 1, se presenta como el escenario soñado. Y a horas de arrancar, en charla con EL TIEMPO, el piloto júnior de Red Bull y de la Escudería Telmex-Claro confiesa que el mejor aliado para tratar de lograrlo es lo que ha adquirido en su estreno en la F3: experiencia.Sebastián Montoya arranca en Fórmula 3: 'Con mi apellido la responsabilidad es mayor'

A falta de una carrera, ¿qué balance hace de su primera temporada?

Ufff, yo creo que pase lo que pase en Monza el balance es el mismo. Lo que más destaco de este año es que he tenido mucha velocidad y he aprendido mucho. Claro, a la misma vez creo que tengo que seguir mejorando para obtener buenos resultados. Al final del día, uno quiere ganar e ir lo más rápido que se pueda, pero hay que aprovechar cualquier cosa que pueda, buena o mala, para adquirir experiencia. El balance, sin duda, es de aprendizaje.

¿Cuál ha sido la lección más valiosa?

Quizá uno no hable de eso en el día a día, pero este deporte hoy es mucho más que conducir. Hay que entender que está el aprendizaje del manejo, pero también el entendimiento del uso de las llantas y la dinámica de una temporada de fines de semana en la élite, que al fin y al cabo eso es la F3, la antesala a lo más top que hay, la Fórmula 1. Uno tiene que asumir la mentalidad y adaptarse en este verdadero salto: es el choque con los problemas del fin de semana y con los mejores pilotos del mundo.

A comienzo de año la meta era terminar en el top 10 y hoy es 15. ¿Se siente bien con los resultados?

Sí… me siento bien porque hay cosas que están fuera de mis manos. Uno entiende que falla, pero el truco está en entender por qué se falla y por qué no salen las cosas bien, qué puede hacer uno en esa situación. Igual, yo miro algunos choques que me han afectado y digo: la idea de lo que hice no fue mala, entonces debo ver en qué es que falló su ejecución. Hay que ver cómo se minimiza el daño del riesgo que se va a tomar, porque para ganar hay que asumir riesgos, y yo trato siempre de hacerlo.

¿Cómo vive que sus dos compañeros de equipo estén arriba suyo en la tabla?

Mini (Gabriele) es muy rápido en una vuelta, y Browning (Luke) también sabe moverse en la pista. Yo creo que, a pesar de los resultados, tengo la mejor velocidad de carrera en el equipo. Los tres estamos en academias de equipos de F1; yo, en RedBull; Mini, en Alpine; y Browning, en Williams, así que somos competidores de élite. El carro no ha estado donde hemos querido y a mí creo que me falta adaptarme a eso

Su papá le enseñó al país la compleja relación de un piloto con su escudería… ¿Cómo le ha tocado a usted?

Honestamente, la filosofía del equipo es muuuuy diferente a lo que he estado acostumbrado. Creo que es bueno en bastantes cosas, pero hay otras que debemos mejorar, pero ya faltando una carrera la vamos a tirar con toda. La idea es ganar por fin.

¿Qué ha sido lo más difícil?

Es bien duro responder esa pregunta porque en estas últimas categorías a la F1 los equipos entienden que ellos ponen el carro y uno maneja como ellos creen que deber ser. Eso es muy complicado porque no somos los mismos pilotos y nuestro estilo de manejo es distinto. Igual creo que al equipo le queda difícil cuando el carro es el mismo, pero cada uno dice una cosa diferente… y ha sido algo complicado, pero se podría trabajarlo mucho mejor.

¿Ha sufrido entonces con el carro?

Sí, pero la velocidad es muy buena, entonces somos rápidos y eso es lo que más me importa. No hemos tenido la suerte que hemos querido siempre, pero ahí estamos.

Hitech pasó su candidatura para integrarse a la parrilla de la F1 en 2026…

¡¡Sí!! Hitech está creciendo mucho y por supuesto que eso lo impulsa a uno a ir por la meta.

Le entró buena plata al equipo…

Sí, hay buen dinero para entrar a la Fórmula 1 (risas). Toca igual esperar qué pasa porque varios equipos han dejado claro que no quieren otro equipo en la grilla. Yo espero llegar en algún momento, el otro año sigo en la Fórmula 3.

Su otro reto este año ha sido la Serie Europea de Le Mans, con su papá en el mismo carro. ¿Cómo se ha sentido?

La verdad, muy bien porque, aunque no hemos podido ganar, hemos tenido mucha velocidad, y eso nos motiva a mi papá y a mí para ver quién es el más rápido en cada pista. Esa competencia me ayuda a mí.

El peso del apellido ha estado siempre, ¿pero cree que hay más presión para un Montoya ya en la élite?

Quizá sí, aquí la gente claro que me mira como: ‘¿¡Ay, ese es el hijo de Montoya!?’. Y sí, pues soy el hijo de Juan Pablo Montoya, pero también soy más que eso. Entonces se siente la presión, pero honestamente no me domina, es una realidad que motiva, pero no limita.



(Juan Pablo Montoya comparte su verdad: 'No estaba disfrutando la Fórmula 1').

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Montoya y su padre. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Juan Pablo Montoya, maestro y confidente de Sebastián, analiza el primer año en Fórmula 3.

¿Cómo define la temporada de Sebastián?

Es complicado porque los resultados no muestran lo que de verdad ha hecho. Es muy triste que estemos tan competitivos, que él esté tan cerca de lograr podio en tantas carreras y terminen llevándoselo o se enrede… la verdad le ha pasado de todo. Desde ese punto de vista, me da un poquito de pesar por él porque no ha podido recoger lo que está sembrando, pero la verdad para ser el primer año de Fórmula 3 hizo todo como tenía que ser.

¿Qué tiene que mejorar para el otro año?

Yo le he criticado a él que tiene que escoger dónde se lanza para adelantar. Yo valoro mucho que arriesgue, pero uno tiene que hacerlo en sitios en los que haya posibilidades de salir adelante. Uno no puede arriesgar cuando tiene el 90 % de llevar las de perder.

¿Cuál es la mayor lección que le ha dejado esta temporada?

Sebastián ha aprendido que tiene que clasificar muy bien. El problema más grande es que no le gusta como tienen cuadrado el carro para la clasificación. Él sufre mucho con el carro, no gira, no completa las curvas…

¿Cómo es la relación con el equipo?

Yo dejo que él maneje la relación con sus ingenieros, al fin y al cabo es la carrera de él, no la mía

Usted no se mete…

Yo trato de no meterme, ya cuando es dramático me meto, pero antes prefiero que él lo maneje, que se enrede, que aprenda a poner la cara. Es muy fácil si el papá le hace todo, pero tarde que temprano le toca, como dicen en inglés, “face the music” y ponerle la cara al problema. Entre más pronto lo aprenda, pues mejor para él.

Sus formas parecen distintas...

A Sebastián le da miedo ser conflictivo, él es muy querido… yo soy todo lo opuesto, a mí me importa un carajo lo que toque hacer, pero busco el resultado.

¿La edad tiene que ver?

Uno en el automovilismo no puede ser un niño. Él se preocupa por tener una buena armonía en el equipo, pero yo le digo: si el carro está mal, ¿de qué le sirve la armonía? A mí me importa poco la armonía, yo peleo y pues después a uno le cargan bronca... (risas), pero él debe decidir su balance.

Los Montoya compiten y aprenden juntos

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

REDACTOR DE EL TIEMPO

@balagueraaa / felsar@eltiempo.com

Más noticias