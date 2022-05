El piloto colomboestadounidense Sebastián Montoya, de la escudería Telmex Claro, buscará entrar este fin de semana entre los tres primeros puestos de las dos carreras del Gran Premio de Imola, en la segunda jornada de la Fórmula Regional Europea, que se correrá en el mítico autódromo Enzo y Dino Ferrari.

El joven, hijo de Juan Pablo Montoya, viene de quedar en el puesto octavo de las dos largadas del GP de Monza y subir al podio por ser el mejor de los novatos en el comienzo de esta tercera división de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Con ocho puntos, Montoya es el número 10 de la clasificación general de 37 pilotos. En equipos, su escudería, la italiana Prema, es la líder indiscutible, con 72 unidades.



Durante los 'tests' y las prácticas libres de la competencia, el corredor, de 17 años, no contó con mucha suerte debido a que las condiciones climáticas no fueron las mejores. Sin embargo, logró culminar las jornadas sin mayores contratiempos y llegó a terminar en el puesto cinco en su mejor 'test'.



“Lastimosamente, como se ha visto siempre en Fórmula 1, la lluvia es un integrante más del circuito de Imola. La visibilidad es muy reducida, pero cada vez me siento más cómodo con el carro. En las prácticas probé un par de cosas que de seguro me permitirán tener un gran fin de semana”, comentó Montoya tras finalizar sus pruebas en los 4.909 kilómetros del trazado de la llana región de Emilia Romaña.



Junto a Montoya también estará compitiendo el bogotano Nicolás Baptiste, quien en el primer turno de la temporada no logró sumar puntos con el carro número 35 del equipo FA Racing, propiedad del piloto español Fernando Alonso.



En el caso de Baptiste, de 16 años, los resultados en las prácticas tampoco fueron los mejores. Aun así, en la que aseguró que es su pista favorita, dijo que buscará entrar al menos entre los primeros 15 corredores.



Este sábado, en la madrugada, se llevará a cabo la 'qualy' de la primera carrera. Sobre las 11:05 a. m. (Win Sports) empezará la largada. El domingo, de nuevo, las primeras horas del día serán para la 'qualy'. La segunda carrera comenzará a las 8:20 a. m.

