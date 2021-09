El elogio de George Russell a Juan Pablo Montoya

La huella que dejó Juan Pablo Montoya en la Fórmula Uno aún permanece. Recientemente su nombre apareció en uno de los grandes movimientos entre las escuderías: George Russell a Mercedes.



El retiro de Kimi Raikkonen del Mundial de Pilotos generó que su compatriota Valtteri Bottas abandonara Mercedes para ocupar el cupo del mítico piloto finlandés en el Alfa Romeo.



Así fue como el británico Russell, segundo en el Gran Premio de Bélgica, abandonó Williams, donde también triunfó Montoya, para correr al lado de su compatriota Lewis Hamilton.



Cuando se conoció la noticia, el joven piloto de 23 años fue consultado por su referente dentro del automovilismo y fue allí donde apareció el nombre de Montoya.



"¿Mi piloto favorito? Para mí, Juan Pablo Montoya. Le tengo mucho respeto y me gustaba mucho su estilo. Era siempre muy agresivo y daba el 120%. Me gustaba su compromiso", afirmó el piloto tras conocerse su traspaso a la escudería Mercedes.



Ahora Montoya compite en el Mundial de Resistencia de la FIA y recientemente ganó las 24 horas de Le Mans en la categoría Pro AM.



