Exmanoderecha de Michael Schumacher en Ferrari le 'cantó la tabla' 

El expiloto de Fórmula 1, el brasileño Rubens Barrichello, aseguró este jueves que no guarda un buen recuerdo del alemán Michael Schumacher, campeón mundial en siete ocasiones, y compañero suyo durante cinco años en la escudería italiana Ferrari.

"Siempre hice amigos y siempre tuve una buena relación con todos mis compañeros de equipo, pero Schumacher nunca fue solidario", dijo el brasileño de 47 años, quien estuvo en la F1 durante 19 años en seis equipos diferentes.



Schumacher se accidentó esquiando en los Alpes franceces, el 29 de diciembre de 2013, mientras disfrutaba de las vacaciones con su familia. El alemán padeció un gravísimo traumatismo en la cabeza y hoy se encuentra recuperándose de la lesión en su domicilio, aunque se desconocen detalles sobre su estado de salud.



"Schumacher nunca estuvo allí para ofrecer su ayuda, así que yo nunca le pregunté nada. Hay compañeros de equipo a los que puedes ir y preguntarle, pero podías ver que él era diferente", dijo Barrichello al sitio "Beyond the Gird" de la F1.



El brasileño, quien corrió 322 grandes premios, ganando 11 y totalizando 68 podios, agregó: "Muchas veces terminábamos una reunión donde estábamos los dos y a continuación comenzaban otra sólo con Michael, el sentía que el equipo era suyo".



Más allá de los recuerdos que tiene sobre la convivencia con el alemán, Barrichello fue claro: "Tenía un nivel extraordinario, era genial en las curvas de alta velocidad, extremadamente valiente".



E hizo una salvedad: "Pero en las curvas de baja velocidad, creo que mejoró estudiando cómo las tomaba yo. Recuerdo que Ross [Brawn] le dijo muchas veces que tenía que modificar cosas en ese aspecto. Creo que ambos subimos a otro nivel empujándonos mutuamente. Estuvo bien. Y no era fácil hacer que Michael Schumacher llegara a un nuevo nivel", aseguró Barrichello.



LA NACIÓN

GDA