El piloto neerlandés Dilano n'tHoff, de 18 años, falleció este sábado en el circuito de Spa, en Bélgica, durante una carrera del campeonato de Europa de fórmula regional, anunció la organización en un comunicado.

El accidente se produjo en la última vuelta de la carrera, sobre las 10h00 de la mañana, por una colisión en cadena en la recta de Combes, mientras llovía con fuerza.

Esta carrera estaba era un preámbulo de las 24 Horas de Spa, previstas a las 16h30 tras un minuto de silencio.

El mensaje



Según el diario belga La Derniere Heure/Les Sports, el monoplaza de Van't

Hoff sufrió un impacto a más de 200 km/h y quedó atravesado en la pista.

Asi ha sido el tragico accidente de Dilano van't Hoff, piloto de 18 años, pierde la vida en un trágico accidente en la FRECA que se disputaba en el circuito de Spa, en la misma curva donde nos dejó Antoine Hubert.



Que descanse en paz 🙏 pic.twitter.com/RgqIlSyTVK — polowy.sol (@polowy92) July 1, 2023



Un piloto que le seguía no pudo evitarlo y le golpeó. Van'tHoff había sido campeón de España de F4 en 2020. Competía con el equipo MP Motorsport.



El último mensaje que escribió el piloto fue cinco días antes del fatal accidente y en él se refirió a la carrera en BHungríA.



"Publicación muy tardía sobre Hungría🇭🇺 el fin de semana parecía muy prometedor después de las pruebas PET, pero pronto descubrimos que luchamos mucho por el ritmo de calificación aparte de eso, no mucho que decir, hicimos lo que pudimos pero no fue suficiente. En el Spa este fin de semana🇧🇪", escribió en su Instagram.