Bottas ganó un accidentado GP de Austria, en la Fórmula 1

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó el Gran Premio de Austria, este domingo a puerta cerrada, en la apertura del Mundial de Fórmula 1, más de tres meses después de la fecha prevista debido a la pandemia de coronavirus.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren) completaron el podio. A continuación finalizó Hamilton, que salió desde el quinto puesto después de recibir minutos antes del comienzo de la carrera un sanción de tres posiciones, y luego fue castigado con cinco segundos de penalización.



El quinto puesto fue para el español de McLaren Carlos Sainz Jr. Tras una reclamación de la escudería Red Bull, los comisarios revisaron su decisión de no sancionar a Hamilton por no ralentizar su coche, como se exige, bajo bandera amarilla en la clasificación del sábado, en la que logró la pole su compañero Bottas.



El holandés Max Verstappen (Red Bull), que compartió la primera línea con Bottas tras la sanción a Hamilton, quedó fuera de carrera en los primeros compases tras problemas técnicos.



Antes del arranque de la carrera, Hamilton, vigente campeón mundial, y otros 13 pilotos clavaron la rodilla en el suelo en apoyo a la lucha contra el racismo. Los otros seis de la parrilla decidieron quedarse en pie.



