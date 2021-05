Así le fue a los colombianos en Italia e Indianápolis

Los pilotos colombianos Nicolás Baptiste y Sebastián Montoya estuvieron corriendo en el circuito de Paul Ricard de Formula 4, mientras que Juan Pablo Montoya corrió el Grand Prix de Indianápolis como previa de las 500 millas de Indianápolis.





Juan Pablo cerró en la posición 21 tras arrancar desde la última casilla.



"Al final de la carrera la velocidad era buena, nos faltaba comparada con los rápidos, pero creo que todo el equipo tuvo un día complicado. Lo que queríamos hacer lo sacamos que era hacer paradas en pits, reposteo de gasolina, manejar los controles del carro y trabajar con los ingenieros, todo esto bajo presión, así que se logró, me parece que esto funcionó bien y es una muy buena preparación para las 500 millas. Este martes iniciamos con las pruebas para las 500 haber qué pasa” declaró Montoya.



Las 500 millas de Indianápolis se correrán el 30 de mayo. Los ensayos empezarán el martes 18 de mayo y luego vendrá la primera ronda clasificatoria el sábado 22 de mayo. El domingo 23 se cumplirá el Pole Day y el Bump Day. El Car Day y la práctica final se cumplirá el viernes 28 de mayo.

F4 en Paul Ricard

Sebastián Montoya Foto: Comunicaciones FCAD

Sebastián Montoya completó un doble Top 5 (4 y 5) en el circuito italiano de Paul Ricard. Mientras que, la mejor posición de Baptiste feu 18 en la segunda vuelta.



"Nos vamos con un gran aprendizaje. Tuvimos muchos problemas para el set up, no pudimos tener buenas clasificaciones y lamentablemente en este tipo de carreras la qualy es el 70% y el restante 30% fue lo que pudimos hacer en pista. En la primera carrera nos quedamos sin llantas y no pude recuperar, además tuve un choque cuando intentaba un sobrepaso. En la segunda carrera recuperé 4 puestos en las dos primeras vueltas pero el carro estaba muy suelto y me salí de la pista, luego regresé después de un safety car y remonté del 29 al 18 y así cerramos" comentó Nicolás Baptiste.





RESUMEN DE CARRERA

Sebastián Montoya: Puestos 35° – 4° y 5°

Nicolás Baptiste: Puestos 29° – 18° y 26°



DEPORTES

Con información de FCAD

