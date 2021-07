Así le fue a los Montoya este fin de semana

Como preparación para las 6 horas de Monza, carrera parte del calendario del Mundial de Resistencia de la FIA, Juan Pablo Montoya fue invitado por el equipo DragonSpeed a correr las 4 horas de Monza.



Sebastián Montoya estuvo corriendo con su equipo, el Prema Powerteam, en Zandvoort, Países Bajos, como parte del calendario de Formula 4.



Para el mayor de la dinastía, Juan Pablo, que corrió con el auto #21, las cosas terminaron en el puesto 17. En ese mismo autódromo, en monza, Montoya correrá las 6 horas como parte del Mundial de Resistencia de la FIA.



Sebastián se lleva como balance dos podios y un octavo lugar, con una buena ganancia de puntos que le permiten subir al segundo lugar en la tabla general con 72 unidades.



Sebastián arribó a Zandvoort con la intención de lograr su primer triunfo y nuevamente se ha quedado muy cerca de conseguirlo, pero ha dejado en claro su potencial al mando de su monoplaza #6 del PREMA Powerteam, equipo con el cual corre la temporada completa del Campeonato Italiano de Fórmula 4.



"Finalizar segundo no es la mejor sensación. De todos modos, he obtenido algunos buenos puntos. Tuvimos la calidad y la velocidad para ganar. Sin embargo, simplemente es muy difícil adelantar en esta pista. En la carrera tres salí muy lento, me recuperé, pero no pude ir por la P1 por los safety cars", comentó el piloto colombo-estadounidense.



