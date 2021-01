Moreno y Vélez conquistaron el Rally Dakar en modalidad de Experience

Tras 12 etapas cumplidas con más de 8.000 kilómetros recorridos en total concluyó el fin de semana la 43ª edición, segunda organizada en Arabia Saudí, del Rally Dakar, con 193 vehículos conquistando el podio de meta, de los 286 que tomaron la partida el pasado 3 de enero, hecho que demuestra la dureza del rally más exigente del mundo. Los ganadores de la edición fueron el francés Stéphane Peterhansel en autos; el argentino Kevin Benavides en motos; Nicolás Cavigliasso de Argentina, en quads, el chileno Francisco “Chaleco” López en vehículos ligeros, y el ruso Dmitry Sotnikov, en camiones.



En la clasificación general final figuran 63 motos, 11 quads, 49 coches, 41 vehículos ligeros y 29 camiones, a los que se suman 19 vehículos que tuvieron que abandonar durante la carrera como el caso de la dupla de los colombianos Javier Vélez y Mateo Moreno, de la categoría vehículos ligeros, quienes quedaron fuera de competencia en la tercera etapa tras una volcada en su Can Am que les impidió llegar dentro del tiempo reglamentario, por lo que continuaron el rally gracias a la fórmula Dakar Experience, que les ha permitió proseguir la aventura hasta el final, el viernes 15 de enero en la ciudad de Jeddah.



En la categoría Dakar Classic, 24 vehículos del siglo XX en su seno en esta su primera edición, se ha disputado una carrera de regularidad en la que se proclamó campeón Marc Douton, al volante de un Buggy Sunhill.



De esta manera la tripulación colombiana (Javier y Mateo) que representó el automovilismo colombiano fueron los únicos de la delegación tricolor que cumplieron el objetivo de terminar el rally, y aunque a su paso experimentaron varias adversidades de carrera provocadas por la dureza y crueldad del desierto árabe, lograron cumplir con el recorrido completo, aunque no puntuaron para la clasificación general.



“Llegamos con éxito a la meta del Dakar 2021 en Jeddah después de 12 etapas muy duras de carrera, definitivamente el Dakar es una carrera de ganarle al desierto, hay un nivel deportivo muy alto, y sobre todo equipos que invierten muchísimo en los vehículos para que puedan aguantar el abuso durante tantos días y tantas horas. En la última etapa, faltando 25 km estuvimos a punto de quedarnos por fuer porque se nos rompió la tijera, pero afortunadamente, con ayuda del equipo de asistencia logramos continuar, luego faltando muy poco, ya en la autopista cerca a la meta, se nos pinchó una llanta y además tuvimos que ahorrar gasolina pero lo logramos y estamos felices, muchas gracias a todos por su apoyo y a quienes lo hicieron posible con su patrocinio, lo logramos y regresamos más fuertes”, dijo Moreno.



Los otros colombianos que conformaban la delegación de Colombia en el Dakar 2021 (de 5 en total) abandonaron el rally uno a uno por diversas circunstancias; primero Giordano Pacheco (moto) quien no pudo tomar la partida por dar positivo para Covid-19, luego Jhon Trejos (motos), quien tuvo que abandonar la carrera con una lesión en su muñeca derecha tras un accidente en la primera etapa; y después Nicolás Robledo (cuatrimoto), quien se quedó fuera porque no alcanzó a llegar al tiempo de arrancada exigido por la organización en la etapa 2, continuó el rally en la modalidad de Dakar Experience, pero posteriormente un accidente le provocó una lesión en su hombro que lo obligó a retirarse definitivamente.



Mateo Moreno sostuvo que regresarán a Colombia tan pronto como la organización les facilite la salida de Arabia Saudita, pues por temas de Covid-19 hay restricción de vuelos, luego tomarán el vuelo de regreso a casa, también resaltó que tienen muchos proyectos para este año pero no se han puesto en orden, pues en parte dependen de patrocinios y de la forma como avance el mundo ante las restricciones por pandemia.



Con información de Fedeautos*