Lewis Hamilton es centro de atención. Su contrato con Mercedes se termina a final de la temporada y anunció el domingo después del Gran Premio de España que tiene previsto reunirse el lunes con el patrón de la escudería, Toto Wolff, para abordar su futuro. Además, se le ha visto cerca de Shakira.

"Todavía no hay nada firmado. Ya me he reunido con Toto (Wolff) varias veces y mañana (lunes) habrá un nuevo encuentro", explicó el británico en conferencia de prensa, tras haber logrado la segunda posición de la carrera por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Ya veterano

Lewis Carl Davidson Larbalestier Hamilton nació en Stevenage, Hertfordshire, el 7 de enero de 1985. Llegó a la Fórmula 1 desde 2007 y ha sido campeón de la categoría en el 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020. Es el único que ha igualado la marca del alemán Michael Schumacher, que también ha ganado siete veces el Mundial. El británico ha ganado 103 vitorias en grandes premios.



McLaren y Mercedes-Benz lo vieron y lo reclutaron en el Programa de Jóvenes Pilotos de McLaren. Luego de obtener los triunfos en la Fórmula Renault 2.0 Británica, Fórmula 3 Euroseries y GP2 Series estuvo en la escudería en el 2007.

Al ganar el título de la F-1 en el 2008, Hamilton rompió una marca impresionante, pues se convirtió en el piloto más joven en hacerlo, con tan solo 23 años, 9 meses y 26 días, pero ese registro lo rompió Sebastian Vettel en 2010 con 23 años, 4 meses y 11 días.

No es del todo querido



Advierten que Hamilton es el piloto que se encargó de promover la F-1, gracias a su estilo de conducir, a su estilo de vida y porque es uno de los promotores del activismo ambiental y social, así como sus experiencias en la música y la moda.



Su camino por el deporte, y fuera de él, le ha permitido ser uno de los personajes influyentes del mundo. La revista Time, en el 2020, lo incluyó en ese listos seleccionado. Pero ahí no paró todo.

Shakira y Lewis Hamilton Foto: AFP



Un año después, fue nombrado caballero por la reina Isabel II, uno de los títulos más importantes que puede recibir un ciudadano inglés.



Ha sido banco de críticas raciales y por eso, él mismo, se ha encargado, de promover políticas anti raciales en el mundo, pero eso le ha jugado en contra también, pues los medios de su país advierten que es un piloto impopular.



Su padre, Anthony, le puso el nombre de Lewis en ‘homenaje’ al atleta Carl Lewis. Su mamá, Carmen Larbalestier, nació en Birmingham, pero cuando el piloto cumplió dos años se separaron.



Comenzó en el automovilismo desde bien abajo. Estuvo en campeonatos de karts, en los que fue campeón, luego pasó a la Fórmula Renault en el 2002.



Y tres años más tarde llegó a la Fórmula 3 Euroseries. El campeonato GP2 Series lo vio llegar en el 2006, cuando firmó con el equipo GP2 ART Grand Prix.



En septiembre de 2006 fue el campeón del GP29 y fue denominado uno de los pilotos oficiales de la escudería McLaren, al lado del español, Fernando Alonso.



En la F-1 ha ganado siete campeonatos, tres veces ha quedado de segundo y ya ha obtenido 103 triunfos en carreras, igual número de ‘poles position’ y ha conseguido 62 vueltas rápidas.

