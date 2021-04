GP de Portugal: hora y dónde ver la carrera

Hamilton contra Verstappen: el duelo anunciado de la temporada 2021 de Fórmula 1 podría ser épico este fin de semana en Portugal, sobre el desconocido circuito de Portimao, al igual que lo fue en Imola hace casi dos semanas.



La F1, en efecto, sólo vivió una carrera en el Algarve (sur), en octubre de 2020. Se trata de un circuito ondulado que "hace complicado el funcionamiento de los neumáticos", recuerda el dirigente de Mercedes Toto Wolff.

Sin embargo, ya se pudo ver hace dos semanas en Italia que los escenarios más inesperados se producen en trazados que las escuderías y los pilotos no controlan y en los que incluso los mejores pueden cometer errores. Algo de lo que no escapa el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton.



A mitad de carrera en Imola, sobre asfalto húmedo, el británico efectuó una extraña salida de pista, para finalmente remontar hasta el segundo cajón del podio tras Max Verstappen. Con un triunfo cada uno en dos pruebas esta temporada (Hamilton ganó la carrera inaugural en Baréin), el piloto de Mercedes y el neerlandés de Red Bull protagonizan un igualado inicio de Mundial, con un solo punto de ventaja para el primero (el logrado por la vuelta rápida en Imola).



Pole position, vuelta rápida, victoria con 25 segundos de ventaja sobre su compañero finlandés Valtteri Bottas y 34 sobre Verstappen: el año pasado, el fin de semana portugués fue un paseo triunfal para el vigente campeón del mundo, quien se convirtió en Portimao en el poseedor de más victorias en F1 delante de Michael Schumacher. Es complicado concebir un escenario parecido este domingo, vista la igualdad entre el séptuple campeón del mundo de Mercedes y el aspirante de Red Bull, que parece incluso más fuerte en este inicio de temporada.

Pelea emocionante

Max Verstappen, piloto holandés. Foto: EFE

"Estoy feliz por el trabajo realizado con el RB16B. Es más rápido, tiene más adherencia y más equilibrio", se felicitó Verstappen. "Comenzamos sólidamente la temporada, mejor que nunca desde que llegué al equipo" en 2016, añadió.



"La pelea por el título mundial será emocionante", según el joven neerlandés, cuyo "ánimo es diferente ahora, sabiendo que puedo pelear cada vez por la pole", algo que le faltaba los años precedentes. Hamilton, que puede conquistar la pole número 100 de su carrera el sábado, insiste: "Estará apretado todo el año, nos quedan aún muchas batallas por delante con Max".



Y no solo con este último, según Toto Wolff. Este fin de semana, "esperamos una nueva pelea cerrada con Red Bull, y McLaren y Ferrari también podrían meterse", vaticinó el austríaco. Aunque sus predicciones a menudo están distorsionadas por su tendencia a minimizar las fuerzas propias y a valorar la de los adversarios, las actuaciones de las escuderías británica e italiana, candidatas al tercer puesto en el Mundial de constructores, merecen que se las tenga en cuenta.



En Imola (Emilia-Romaña), durante la última carrera, el británico Lando Norris (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el español Carlos Sainz Jr (Ferrari) terminaron 3º, 4º y 5º, a más de 20 segundos del ganador neerlandés, pero separados por... poco más de tres segundos.

Horarios y dónde ver en TV

Las prácticas y la clasificación del día sábado podrán verse por las plataformas de ESPN. Mientras que la carrera del domingo estará en la señal exclusiva de STAR Premium.



Viernes 30 de abril

5:30 a.m. primera sesión de entrenamientos

9:00 a.m. segunda sesión de entrenamientos



Sábado 1 de mayo

6:00 a.m. tercera sesión de entrenamientos

9:00 a.m. clasificación



Domingo 2 de mayo

8:30 a.m. carrera (66 vueltas)



DEPORTESCon información de AFP

Más deportes