Programación deportiva para el sábado 21 de octubre

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Millonarios

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Bucaramanga

8:20 p.m.: Junior vs. Once Caldas

ESPN 3

7 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Mallorca

10 a.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Strasburgo



DIRECTV

9:15 a.m.: fútbol de España, Getafe vs. Betis

11:30 a.m.: Sevilla vs. Real Madrid



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Atlético de Madrid

11 a.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Inter

4:55 p.m.: GP de Fórmula 1 de EE. UU. sprint



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Nápoles

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Crystal Palace

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Lazio

4:30 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Gremio



ESPN

6.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Everton

9 a.m.: Manchester City vs. Brighton

11:30 a.m.: Chelsea vs. Arsenal

2 p.m.: Sheffield vs. Manchester United



