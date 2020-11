Programación deportiva para el domingo primero de noviembre

WIN SPORTS Y WIN SPORT +

2 p.m.: fútbol colombiano, Equidad vs. Rionegro

4 p.m.: Cúcuta vs. Junior

6:05 p.m.: Pasto vs. Santa Fe

8:10 p.m.: Medellín vs. Once Caldas

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Freiburgo vs. Bayer Leverkusen

12 m.: fútbol de Turquía, Besiktas vs. Yuni Malatyaspor

4 p.m.: baloncesto colombiano, Búcaros vs. Cóndores

6 p.m.: Titanes vs. Cimarrones

DIRECTV

Canal 610-619

8 a.m.: fútbol de España, Betis vs. Elche

8 a.m.: Leganés vs. Mirandés

11 a.m.: fútbol de Francia, Mónaco vs. Girondins

12:30 p.m.: fútbol de España, Granada vs. Levante



Canal 612

5 a.m. ATP de Astana



ESPN 2

7 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Southampton

9 a.m.: Newcastle vs. Everton

1:30 p.m.: Manchester United vs. Arsenal

2.15 p.m.: Tottenham vs. Brighton



ESPN 3

7:45 a.m.: etapa de la Vuelta a España

7:30 p.m.: MLS, Toronto vs. Inter



FOX SPORTS

7 a.m.: fútbol de Francia, Saint Etienne vs. Montpellier

10 a.m.: fútbol de España, Celta vs. Real Sociedad

12 m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Sassuolo



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Italia, Udinese vs. Milan

9 a.m. Speiza vs. Juventus

12 m: Roma vs. Fiorentina

3 p.m.: fútbol de España, valencia vs. Getafe

8 p.m.: NFL, Dallas vs. Filadelfia



CLARO SPORTS

12 m. fútbol de Alemania, Herta vs. Wolfsburgo

5 p.m.: Necaxa vs. Santos Laguna



FOX SPORTS PREMIUM

7:30 a.m.: Fórmula 1



Deportes