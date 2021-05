Prográmese: así se verá el GP de España

¿Habrá podido Mercedes superar su desventaja de principio de temporada respecto a Red Bull? Si el Gran Premio de Portugal de la pasada semana pudo dar esta impresión, la F1 saldrá de dudas este fin de semana en España.



El último duelo entre las dos escuderías en el circuito de Portimao, generó más preguntas que respuestas. Los Mercedes (con el finlandés Valtteri Bottas por delante del británico Lewis Hamilton) monopolizaron la primera línea, pero el Red Bull de Max Verstappen habría estado en pole si su tiempo no hubiese sido anulado por superar los límites de la pista.



Lo invitamos a leer: (Bacca: el único sobreviviente colombiano en competiciones europeas)

Hamilton ganó y Bottas, tercero, obtuvo el punto de mejor vuelta de la pista, pero este habría sido para el holandés, segundo, si no hubiera también superado los límites de la pista. ¿Cuál es el equilibrio de fuerzas en vísperas de la cuarta manga del campeonato

de 23 previstas en 2021?

Facebook Twitter Linkedin

Fórmula 1: ¿todos contra Hamilton? Foto: AGENCIA

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, afirmaba tras las clasificaciones estar "casi al mismo nivel" que Red Bull y disponer

de un "buen coche para la carrera".



Tras el GP, Hamilton y Verstappen se mostraban más cautos. "No creo que hayamos progresado, sino más bien que Red Bull ha dado un pasito atrás este fin

de semana", dijo el primero.



"Fue un fin de semana raro", añadió el segundo, afirmando que "nos faltó todo el tiempo adherencia. Ya el año pasado no era un buen circuito para nosotros, así que es difícil juzgar. Esperemos a Barcelona". Pero, si Portimao es un trazado desconocido (la F1 sólo ha corrido dos veces aquí, el pasado año y este) y atípico con su asfalto resbaladizo, el circuito de Cataluña es todo lo contrario.



Tras treinta GP desde 1991 y los entrenamientos invernales todos los años entre 2014 y 2020, pilotos y escuderías conocen de memoria la pista catalana y pocas sorpresas puede ofrecer.

Hamilton y Verstappen: rueda con rueda

Se puede esperar, pues, un nuevo duelo rueda con rueda entre Hamilton y Verstappen, con Bottas y, eventualmente, el mexicano de Red Bull Sergio Pérez como invitados. "Asistimos a la pugna más cerrada (entre las dos escuderías) desde hace tiempo", dijo la estrella de Mercedes, añadiendo que "se decidirá por la fiabilidad, el que haga menos errores y por los puntos a la mejor vuelta en carrera, que serán muy importantes".



Entre los pilotos, con dos victorias de tres esta temporada, el veterano británico, de 36 años, aventaja en ocho puntos al ambicioso holandés, de 23 años, que cuenta con la otra victoria. Y este fin de semana, la estrella de Mercedes tiene una segunda ocasión de hacer la 100ª pole de su carrera en la F1.



Con 97 triunfos en Grandes Premios, también está en camino de llegar a una 100ª victoria, que sería inédita en la categoría. Entre los constructores, Mercedes lidera con 18 puntos más que Red Bull, debido más a la diferencia de resultados entre Bottas y Pérez, que todavía está descubriendo su monoplaza, que al nivel intrínseco de sus monoplazas.



Con el icono nacional Fernando Alonso, campeón del mundo en 2005 y 2006, de vuelta en la F1 con Alpine y su heredero Carlos Sainz Jr debutando con los colores de Ferrari, este GP de España de 2021 tenía todos los ingredientes para ser una gran fiesta popular. Pero, el covid-19 ha decidido que ocurra de otra manera.



Primero previsto a puerta cerrada, habrá 1.000 personas el domingo, antes de tener 7.500 espectadores diarios, en el Gran Premio de Mónaco del 20 al 23 de mayo.

Tv y horarios

Todos los eventos de la carrera serán transmitidos por las plataformas de ESPN.



Viernes 7 en vivo por ESPN3



Práctica #1 04:25 a.m.



Práctica #2: 07:50 a.m.





Sábado 8 en vivo por ESPN3



Práctica #3: 04:55 a.m.



Clasificación: 07:55 a.m.



Domingo 9 por ESPN2



Carrera GP España**: 05:00 p.m.





**La carrera será transmitida en diferido para Colombia



DEPORTESCon información de AFP

Más noticias

- Programación de los próximos partidos de Colombia en la eliminatoria

- Villarreal de Bacca, a la final de la Liga de Europa

- La estrategia del América para pagar el sueldo de Osorio