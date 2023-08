Lewis Hamilton explotó. El piloto de Fórmula 1 esta vez no se refirió a la competencia, a la rivalidad con los demás conductores, sino a una realidad que le causa curiosidad.

Hamilton advirtió que la máxima categoría del ciclismo en el mundo está manejada por hombres y que no se le ha dado la oportunidad a las mujeres.

El llamado



Heptacampeón del mundo, Hamilton no está "sorprendido" con lo que pasa en el tema de la inclusión de género, por lo tanto no se quedó callado.



"Sólo hay hombres desde que estoy aquí. Es más, no le hemos dado suficiente importancia al problema, pero definitivamente no es alentador escuchar eso", dijo.

Y agregó: “No es nuevo y, como dije, está desde que llegué a la Fórmula 1”.

