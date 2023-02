Juan Pablo Vega Dieppa es consciente del peso de sus apellidos. Desde el 25 de enero de 2015, cuando su hermana Paulina ganó Miss Universo, la exposición se ha convertido en un habitante más de la casa familiar. Quien llega a conocerlo primero lo identifica como ‘el hermanito de la reina’ antes que como ‘Juanpa’. Pero él, renuente a vivir del reconocimiento ajeno, trabaja día a día para ratificarse que el único impacto que le dejó el ‘boom’ de su hermana fue un puñado de seguidores en Instagram. Y el mejor aliado que ha encontrado para hacerlo es su pasión por el automovilismo.

A los 24 años, Juan Pablo todavía es un piloto en formación. Distinto a la mayoría de corredores, su proceso empezó tarde, cuando ya era mayor de edad. Y aunque dicha condición pudiera verse como una desventaja para sus proyectos, en realidad es el mejor reflejo de su naturaleza, pues si ahora está en las pistas es por una auténtica decisión propia.



Tras empezar en los karts, el año pasado comenzó su camino en las competencias locales de autos. Terminó cuarto en la clase A del campeonato del TC 2000 en Bogotá. Ahora, su objetivo es seguir avanzando para correr en las principales series del mundo.



Su piedra inicial en dicho propósito será la primera versión de la Fórmula Inter— una categoría de desarrollo con autos de Fórmula 4— en Estados Unidos, que empieza este fin de semana.



A pocas horas de su debut en un campeonato internacional, Vega habla con EL TIEMPO. En la charla, una sensación: quiere construir su propio camino.



(No deje de leer: Juan Pablo Montoya y su primer triunfo en F-1: ‘Fue un alivio más que felicidad’).

'Yo también tengo mi nombre'

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Vega, piloto. Foto: Cortesía familia Vega Dieppa

¿Cómo empieza su historia en el automovilismo?

Yo la verdad empecé jugando tenis, después me pasé al fútbol y luego estuve un tiempo en el golf. Ya como a los nueve empecé a montar caballo y duré hasta los 18 años, más o menos. Luego, llegó un momento en el que le perdí la emoción a la equitación porque de cierta forma ya sentía que había hecho todo lo que tenía que hacer y, bueno, la verdad siempre me habían gustado los carros, las motos… un día le dije a mi mamá: ‘Voy a dejar de montar caballo, quiero correr carros’.

Y mamá dijo que sí…

Síi, un amigo que corría karts me dijo primero que hiciera un curso que estaban dando en el kartódromo Juan Pablo Montoya, y después de eso le dije a mi mamá: ‘Yo me quiero dedicar a esto’. Luego compramos mi propio kart, y con él corrí como un año y medio. A los dos años de entrenar acá, me fui a disputar un par de carreras en Norteamérica y allá, la verdad, me choqué contra el mundo…

¿Por qué?

Pues es que aquí yo me sentía muy bien, pero allá uno se enfrenta a la realidad de la competencia. Fue muy difícil porque había mucho nivel. Incluso una vez me fisuré una costilla, como el kart es tan rígido pues cada impacto se siente, tanta fricción afecta, y me tocó correr la última carrera con la costilla así. La verdad, aprendí mucho en esa experiencia internacional porque con cada carrera empecé a mejorar, y en la última me fue mucho mejor.

¿Cuándo da el salto de los karts a los autos?

Hasta esa época, comienzos de 2021, yo manejaba karts de transmisión directa, pero cuando volví del exterior corrí un par de carreras y empecé a manejar karts con cambios. Con ellos duré casi un año y después de entender la mecánica decidí pasar al siguiente nivel. En el autódromo hicieron una especie de curso para manejar autos de turismo, y estuve un buen tiempo en un carrito de academia dando vueltas. Ahí, una persona de la logística me invitó a correr el campeonato de TC 2000 y terminé contactándome con la persona que me alquiló el carro para empezar el año pasado.

El apellido es un peso que puede que puede que uno no se dé cuenta de que está, pero la verdad para mí es un impulso para sacar mi nombre por una rama distinta, para construir mi propio camino FACEBOOK

TWITTER

Y en su debut en la categoría TC clase A, terminó cuarto al final del campeonato…

Síi, la verdad pude haber quedado de segundo, pero en la última carrera un charco de aceite de otro carro nos terminó sacando. Aun así, fue una gran experiencia y el próximo año voy a estar en la siguiente categoría, TC Junior.

Pero este fin de semana va a comenzar su camino en un proyecto nuevo, la Fórmula Inter, en Estados Unidos.

Síii, es un campeonato de iniciación que originalmente nació en Brasil, pero ahora va a empezar en EE. UU. Vamos a ver qué tal nos va.

¿Por qué decidió correr allá?

La verdad la idea me cogió fuera de base porque yo acabé el TC 2000 y me presentaron un argentino que me puso la idea sobre la mesa. Desde entonces, pues él me está asesorando y me convenció de correr Fórmula Inter.

¿Y cómo llega para ese primer campeonato internacional?

Por ahora no tengo apoyos porque esto no es tan fácil. Estamos tocando la mayor cantidad de puertas, pero por ahora el apoyo es cien por ciento de mis papás. Como es un campeonato de iniciación, todos tenemos el mismo carro y cada uno tiene su equipo.

El carro es un Fórmula 4… ¿lo conoce?

La verdad nunca he manejado un Fórmula 4, voy a hacer un par de horas en el simulador y montarme en las prácticas. He hablado con conocidos que se han montado en uno de esos, pero hasta que uno no lo hace, no lo siente. Me toca cogerle el tiro rápido (risas).

Tiene cuestión de horas…

Síii, el viernes tengo temas administrativos, como conocer el carro, caminar la pista, conocer al equipo y también el tema del simulador. El sábado son dos prácticas de veinte minutos cada una, y el domingo ya son la clasificación y dos carreras de media hora cada una.

¿Qué expectativas tiene?

Obviamente, ganar. Así nunca me haya montado en un F-4, uno nunca sabe, de pronto puedo tener el talento para manejar ese tipo de carros y aún no lo sé, toca esperar si se da.

¿Hasta dónde quiere llegar con los carros?

Yo espero poder dedicarme a vivir de esto. Tras esta temporada en Fórmula Inter, espero subirme a Fórmula 3 y seguir en la misma línea de carros o pasarme a otras categorías, como Nascar, IndyCar o IMSA, que también son muy chéveres.

También está estudiando una carrera universitaria, ¿no?

Síi, estoy en 7 semestre de Administración de Empresas y la idea es acabar la carrera y tener el título universitario porque eso nunca sobra.

Pero la pasión son los autos…

Sí, sí, sí. Mi interés es graduarme y no tener que usar ese diploma nunca más.

¿Tiene algún referente en el automovilismo?

Lewis Hamilton es un modelo a seguir por muchas razones. Es buen piloto, según lo que uno ve es buena persona, hace muchas cosas interesantes fuera de la pista, es un hombre muy completo que inspira bastante…

¿Usted le apunta a eso?

Sí, exacto. No quiero solo ser rápido en un carro, quiero inspirar por ser buena persona, por todo lo que soy…

¿Cómo lleva que ahorita sea conocido principalmente por el triunfo de su hermana Paulina en Miss Universo?

Cuando mi hermana ganó, lo único que cambió en mí fueron los seguidores en Instagram (risas). Como yo siempre he estado haciendo mis cosas, pues he estado ocupado en lo mío.

¿El apellido le pesa en algo?

Obviamente uno sabe que lo reconocen más por ser familiar de tal que por lo que uno es… llega el punto que le dicen a uno ‘ay, tú eres el hermano de Paulina Vega’ y yo les digo ‘Sí, soy Juan Pablo Vega’, yo también tengo mi nombre. Es chévere uno hacer sus cosas para que lo reconozcan.

Y las está haciendo…

Síi, el apellido es un peso que puede que puede que uno no se dé cuenta de que está, pero la verdad para mí es un impulso para sacar mi nombre por una rama distinta, para construir mi propio camino. Eso es lo que quiero.

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

​PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

Más noticias