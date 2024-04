Pablo Jequier arranca su camino en la United Formula Ford: 'Quiero ser campeón de la WEC'

Pablo Jequier inicia este sábado, con esperanzas renovadas y sueños por cumplir, su participación en la United Formula Ford y debutará en un circuito en el que todo piloto quiere estar: Silverstone.

El piloto colombiano viajó con solo 18 años de edad detrás de ese sueño de ser corredor. En 2021 arrancó su travesía y recorrió más de 13.000 kilómetros para hacer lo que su mente y cuerpo le pedían, manejar autos de carreras.

Su pasión inició como la de cualquier niño colombiano, jugando videojuegos de carreras, pero él fue más allá, y decidió dedicar toda su vida a cumplir ese sueño. Pero su camino no ha sido fácil, después de tres años en Inglaterra ha tenido que hacer grandes sacrificios y enfocarse al cien por ciento en su carrera, que espera sea exitosa.

Su trabajo ya está empezando a dar frutos y es una de las mayores promesas del automovilismo colombiano con a penas 21 años de edad. En 2023 se destacó en el Ginetta GT Championship, logrando cinco podios y una victoria, para 2024 su meta es ser campeón.

Pablo Jequier habló con EL TIEMPO sobre los objetivos trazados para esta temporada, los sueños por cumplir, su traslado a Inglaterra y el reto que supone ser un piloto profesional.

¿Cómo se siente para esa primera carrera en Silverstone?

Emocionado, realmente. Es una pista que ya la conozco, ya he testeado allá el año pasado en otro auto. Estoy bastante emocionado para ver ya en donde estamos comparado con los otros pilotos, para ver donde estamos en la competencia, a ver dónde está el auto también y ver cómo nos va este año.

¿Hay nerviosismo?

Sí… Siendo la primera carrera del año, con la falta de resultados, sin saber realmente en qué punto de la categoría estamos, qué tenemos que hacer para ser mejores, estoy un poco nervioso, principalmente por no saber exactamente en dónde estamos.

El viernes ya tenemos dos sesiones de testing, ahí ya deberíamos saber qué cosas tenemos que hacer, en caso de que no estemos en el tope, qué cosas tenemos que hacer para estar en el tope.

¿Cómo ha sido la preparación para encarar la temporada?

Nos hemos concentrado principalmente en sentirme bien en el carro. Hemos hecho sesiones de lo que llamamos consistencia, que es hacer entre 6 vueltas en las que cada vuelta tiene que estar mínimo entre una a tres milésimas de segundo entre cada vuelta, eso es como el margen de error que puede haber, así que es lo que hemos estado haciendo bastante para hacerme sentir bastante cómodo en el auto, en el simulador y en la vida real.

Tuvimos tres tests y en los tres, hemos buscado lo mismo: es que me suba al carro, empujarlo al límite y básicamente volverme lo más rápido posible antes de esta primera carrera.

¿Qué será lo más complicado de la temporada en Fórmula Ford 1600?

Este año es una situación un poco parecida, ya que los pilotos con los que voy a competir en Fórmula Ford creo que todos ya tienen un año de experiencia en el carro, al menos entre un año a tres años de experiencia en el auto, así que claro va a ser complica sabiendo, yo tengo que romper esa barrera de experiencia con trabajo duro para ir lo más rápido posible.

No sabemos en dónde estamos, pero después de los test que hemos tenido, creo que estamos en un buen lugar.

¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

El objetivo que yo me he puesto esta temporada claramente es en temas que impulsa mi entrenamiento y todo lo que hago a diario es buscar ser campeón al final del año. Quiero obtener la mayoría de puntos, mejorar a lo largo del año y desarrollarme como piloto, obtener bastante experiencia y claramente en cada carrera en cada calificación dar siempre el cien por ciento de mí mismo.

¿Puede pelear por el título?

No lo sabremos hasta después de las primeras sesiones de testing. En sesiones anteriores he tenido buenos resultados, me he acostumbrado al carro bastante rápido y es algo bueno, ya que es un carro bastante complicado de conducir.

Fue bueno acostumbrarme bastante rápido y prefiero mantenerme positivo, pensar que mi entrenamiento y lo que yo hago detrás de escena me va a ayudar. Pero creo que si tengo una oportunidad de título.

¿Cómo se da ese traslado a Inglaterra?

En el 2018 llegué, mi papá quería saber si realmente yo me iba a dedicar al automovilismo, que realmente iba a dar todo de mí. Entonces en el 2022 me envían a Inglaterra, prácticamente sin nada, me dicen “hágale”, entonces ahí yo primero comienzo trabajando en un restaurante y trabajo en un garaje de autos, con el dinero que hacía en esos dos trabajos, pues me pagaba los tests en el carro.

Logré testear el carro unas cinco veces, volverme bastante cómodo de nuevo, el año pasado fue que competimos. En las 13 carreras que hice tuvimos cinco podios, una victoria y fue un año en el que tuve que ganar bastante experiencia porque todo era bastante nuevo para mí, la pista y las reglas. Fue un año en el que acumulé bastante experiencia y me desarrollé como piloto.

El año pasado corrí en el Protyre Ginetta GT Chamionship en el que muchos pilotos reconocidos como Lando Norris por ejemplo o Jamie Chadwick comenzaron en justamente en Ginetta.

¿Qué dicen ahora sus papás de practicar un deporte de alto riesgo?

Ahora que han visto como toda va progresando, como yo he progresado como piloto, que estoy enfocado y sacrifico toda mi vida personal para buscar este sueño, realmente me apoyan. Están felices de que vender cómo me estoy esforzando.

¿Cambió ese apoyo con los años?

Es diferente... La primera vez cuando di la idea de decir que me iba a dedicar a esto, era una idea completamente loca. No querían, como cualquier padre, que vaya por ese camino que es inseguro. Es un deporte en el que no se sabe realmente si vas a triunfar, cuesta bastante en temas financiero, físico y mental. Ha sido un cambio bastante grande desde el inicio a donde estamos ahora, están apoyando bastante.

¿Por qué no inició en los karts, en Colombia?

Cuando era joven no tuve esa oportunidad, mis padres nunca estuvieron tan interesados en el deporte motor. No tuve esa oportunidad de comenzar en karts, todo lo hice por el lado virtual con juegos y simuladores.

Cuando cumplí 16 años tuve una oportunidad de probar un auto de carreras que fue una Honda Civic y con mis ahorros lo pagué, fui a probarlo y me fie bien. No podía parar de sonreír y decía “realmente quiero dedicarme a hacer eso”. Ahí comencé a tomar el simulador en serio, mis entrenamientos y empecé a progresar.

Cada vez que vuelvo a Colombia hago un par de test en karts porque es la base, me he dado cuenta que cada vez que me pasaba un tiempo entrenando solo en los karts, mi nivel aumenta.

El simulador es muy importante ahorita y eso es lo que se usa bastante para mejorar la técnica, pero los karts al ser la base del deporte y al ser un auto en el que realmente tienes que ser preciso. Si no haces en un punto de tu entrenamiento los karts, vas a poder desarrollarte de la misma manera como piloto. Me parece que es algo muy importante.

¿Buscó esa oportunidad en los karts?

No, cuando tenía como 16 años comencé a probar autos y cuando dije “mi sueño es ser piloto profesional de autos”. Tenía una cantidad de dinero la podía poner en los karts o puedo ir directamente a los autos. Aposté todo por los otros y eso fue lo que hice.

¿Es difícil hacer una carrera de piloto profesional estando en Colombia?

Es difícil por el apoyo, los tipos de competencias, no tenemos el mismo número de competencias que tienen en Estados Unidos o en Europa, acá tienen bastantes competencias en diferentes tipos de categorías. No tenemos los mismos centros de entrenamiento en Colombia. Básicamente toda la infraestructura del deporte motor no está tan desarrollada como en Estados Unidos o en Inglaterra.

También la parte de la mentalidad. Mis entrenadores me han criticado bastante a mí y a otro piloto suramericano por tener esa mentalidad como caliente, que somos bastante agresivos, a veces intentamos empujar demasiado al carro. Por ese tipo de cosas me he dado cuenta que el deporte motor es un es un 80 por ciento mental y 20 por ciento físico y me parece que ese lado mental del entrenamiento no está tan desarrollado en Suramérica.

¿Qué videojuegos le gustaban?

El primer videojuego de autos que yo probé era mi hermano mayor. Tenía una Xbox y tenía los videojuegos de Need for Speed. También tenía Forza Motorsports y me acuerdo de que yo me la podía pasar los fines de semana metido en el juego.

¿Qué fue lo más difícil en ese cambio a la realidad?

Claramente la forma en la que sientes el auto, en el simulador todos lo sientes a través del volante, entonces las llantas de atrás, las simulan de alguna forma en la vibración del timón. En un carro de verdad, las llantas de adelante se sienten en el volante, pero la parte de atrás del auto se sienta a través del asiento.

Debía acostumbrarme a ese hecho de que entro a una curva y debo saber dónde está cola se siente con el asiento. La diferencia también de que, en un simulador, cuando vienes a una curva ciega es muy fácil frenar tarde, sabes que no te vas a hacer daño que no te va a pasar nada.

Pero en la vida real está ese hecho que una curva es ciega, no sabemos a dónde va, tienes que romper esa barrera de tus miedos, tienes que empujar y seguir empujando, es algo que en el simulador no haces realmente. Ahí es muy fácil encontrar el límite del auto porque no te vas a lastimar, pero cuando llegas a la vida real y quiere realmente hacer los tiempos competitivos, pues claramente vas a tener ese miedo de lastimarte, pero tienes como que romper esa barrera y confiar en ti mismo, creo que eso es lo más importante en este cambio.

¿Ha vivido una situación difícil o al límite que tuvo en competencia?

Sí, incluso este año ya tuve uno… estábamos viendo una curva muy cerrada, frené y el acelerador se quedó atrapado, el carro siguió y no puedo hacer nada, entré en el pasto, saltó y choqué contra la pared.

Fue un momento raro porque en la vida real tienes el momento, pero no estás tan preocupado por lo que te pasó a ti, sino por los daños del carro. Uno dice en ese momento: “ojalá no cueste mucho, ¿que pasó? ¿qué error hice?” Luego lo arreglamos y en la siguiente sesión tienes que resetear tu mente y volver a empujar el carro al límite.

Cada que se comete un error o se choca, toca ser capaz de dejar eso atrás lo más rápido posible y volver a enfocarte.

¿El automovilismo está generando ganancias para subsistir?

No… El automovilismo es una inversión enorme hasta llegar a las categorías más altas, es muy difícil. Es un deporte en el que es muy difícil llegar a obtener dinero de alguna manera. Ahorita estamos en esa inversión de seguir subiendo en categorías, seguir dando resultados, pero ahora mismo si recibo nada el automovilismo

¿Cómo logra tener ese sustento?

Ten patrocinadores que son mi familia y amigos de la familia, porque yo ahora mismo me dedico a entrenar desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. No tengo el tiempo para ir a trabajar.

¿Quiénes son sus ídolos, ese ejemplo a seguir?

Max Verstappen es mi ídolo, no solo por el lado de que está ganando bastante, para mí es la ética de trabajo que tiene detrás y la pasión que él tiene por el deporte. Es un piloto que entrena bastante, sale de la carrera de Fórmula 1 y está en el simulador, es alguien que está siempre enfocado en el deporte, siempre buscando formas de mejorarse. Aunque está ganando en Fórmula 1, es muy dedicado. Esa es la razón por la que es mi ídolo.

¿Qué sacrificios ha hecho para estar en el automovilismo?

El sacrificio más grande va por el lado personal, todo lo que nosotros dedicamos a entrenar, el tiempo, mantenernos en el mejor estado físico. Eso hace que todo el lado social de tu vida tienes que sacrificarlo bastante, el tema de relaciones, amigos, salidas, lo que haces el fin de semana, experiencias que la gente de mi edad tiene ahora mismo yo no tengo. El sacrificio ha sido en estos años de mi juventud y ese sacrificio se ve cuando ingresas a pista.

¿Cómo describiría esa sensación de subir a un auto y correr?

La sensación predominante es el silencio. Es, un momento en el que todo tu enfoque tiene que estar en tu conducción, no puedes pensar en absolutamente nada más y solo estás pensando en “ya hice todo el trabajo antes, sé que es lo que tengo que hacer ahora mismo”. Es un enfoque total, es algo que me encanta.

Apenas te pones el casco, el resto el resto del planeta Tierra no importa, todo tu enfoque está en el carro, la conducción y en la siguiente sesión, en cumplir ese objetivo y es algo que realmente para mí es una de las cosas que me encantan. También esa desconexión momentánea del resto del mundo, para estar en lo que llamamos como en la zona.

¿Cuál es ese sueño por realizar y cumplir en el automovilismo?

La Fórmula 1 no mi objetivo final, es la WEC (Campeonato Mundial de Resistencias). Me gustan las carreras de 24 horas, 12 horas, 6 horas. Quiero ser campeón de la WEC. También tengo un objetivo de ser campeón en DTM.

¿Por qué descarta la Fórmula 1?

Por toda la escalera de Fórmula 1el dinero influye bastante, es un es algo muy importante. En la Fórmula 1 los carros no son muy parecidos entre sí, comparado con GT o prototipos que tenemos y hay cosas que me parecen más justas. En un año es muy difícil que un piloto domine y hace la competencia más difícil.

¿Cómo es la vida en Inglaterra después de tres años viviendo allá lejos de la familia?

Es bastante monótona a mi edad… Se basa en el entrenamiento, vivo en Silverstone Village que es el pueblo que está al lado de la pista de Silverstone, allá es donde está la Academia en la que entreno.

Mi vida se basa en entrenar de lunes al domingo, 8:30 de la mañana estoy en la academia y salgo a las 6 de la tarde y de vuelta a casa a cenar, dormir y al otro día otra vez hacer lo mismo para seguir progresando cada día, es lo que definiría mi vida.

En caso de no lograr el objetivo trazado, ¿cuál sería el plan B?

Si en algún momento no se encontramos con un desafío que no fuera capaz de pasar, trabajaría por el lado de hacer coaching o ayudar a hacer algo en Suramérica que permitiera desarrollar más a los pilotos con las cosas que yo estoy aprendiendo ahora mismo.

Acá en Inglaterra he aprendido cosas que faltan cuando son entrenadas en Sudamérica, faltan en lo que les enseñan. Si llegara un punto en mi carrera automovilística compitiendo en la que no pudiera seguir, volvería a Suramérica e intentaría enseñar todas estas cosas, que yo he aprendido para que en el futuro tengamos mejores pilotos suramericanos.

