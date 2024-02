Pablo Jeaquier, el piloto colombiano que aprendió a correr en videojuegos

La historia del piloto colombiano Pablo Jequier es de otro planeta. Triunfa en Inglaterra en un largometraje que está basado en la fantástica historia de Jann Mardenborough, que es un aficionado al famoso videojuego de carreras que da el salto a la competición tras un cásting de pilotos.

“Bastante parecida es la historia de Jeulquier, quien empezó en un taller, conociendo los entresijos de los autos, perfeccionó su estilo en un simulador y ahora corre el campeonato de Inglaterra”, dice el diario Marca.

(Firme decisión de Piqué: no quiere que sus hijos con Shakira compartan con Clara Chía)(Dani Alves podría salir de la cárcel antes de completar la condena: ¿por qué?)

Lo que se sabe...

Y agrega: “Con tan solo un año en el equipo Race Car Consultants, el colombiano Pablo Jequier, con un triunfo y cinco podios, se destacó como una de las promesas del automovilismo nacional en la Ginetta GT Championship de Inglaterra, en la que corrió un total de 13 carreras, sumando también dos vueltas rápidas, consiguiendo tres y 62 puntos y ocupando la séptima y segunda posición en las categorías GT5P y GT5A, respectivamente”.

El diario cuenta que Jequier es disciplinado, perseverante y determinante y que eso ha sido “la clave de su éxito para lograr estos resultados en tan corto tiempo. Con tan sólo 18 años, Pablo llegó a Leeds, ciudad ubicada al norte de Inglaterra, con el objetivo de convertirse en un piloto profesional como su ídolo de infancia, Juan Pablo Montoya, con quien se identifica por la audacia y determinación a la hora de correr”.



“El 2023 fue mi primer año compitiendo en Inglaterra y profesionalmente se puede resumir como progreso y trabajo duro. Cada circuito era una experiencia nueva y a medida que avanzaba el año me acercaba cada vez más a los corredores más experimentados que tenía delante”, cuenta el colombiano.

Comenzó en un taller de carros en Inglaterra más de nueve horas al día y allí aprendió las bases de lo que debe saber un piloto: su carro. Y con lo que ganaba, pagaba las pruebas que reglamentariamente debe hacer con el vehículo antes de competir, cuenta el informe.



“En la noche llegaba a practicar en su simulador en medio de la soledad de un país diferente al suyo, sin familia y amigos, pero con la firme convicción de que el talento no sirve de nada si no hay disciplina. Una historia muy parecida a la que se muestra en la película Gran Turismo que hace poco se estrenó en los cines y se puede ver actualmente en varias plataformas de streaming. Con su esfuerzo, logró probar el carro cinco veces. Esta experiencia lo convenció de que su profesión era la de piloto y que este propósito ya no tenía vuelta atrás”, se comenta.

Y sentencia: “En 2023 con apoyo familiar se traslada a Silverstone para dedicarse completamente a su meta. Esto trajo consigo muchas más horas de entrenamiento físico y mental en la academia iZone, lo que le permitió mejorar su rendimiento considerablemente y sobresalir dentro del grupo de pilotos con los que compite como de los de mayor proyección”.

(Futbolista Dani Alves es condenado a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual)