Óscar Tunjo competirá en las 6 Horas de Bogotá con Sesana Racing Team

El Automovilista Óscar Tunjo estará este fin de semana compitiendo en el Autódromo de Tocancipá las 6 Horas de Bogotá.



El sábado de 2 p .m. a 8 p. m. se cumplirá la cita más importante del automovilismo nacional en Colombia, reuniendo 60 de las mejores máquinas del inventario nacional, así como más de 180 de los mejores pilotos y equipos. Desde el viernes 04 de Diciembre calientan motores disfrutando de las prácticas oficiales y clasificaciones, para colocar los autos a punto, previo a la partida de la carrera el día sábado.

"Me encuentro muy feliz de competir en la carrera de las 6 Horas de Bogotá. Esta es la oportunidad de compartir en el Autódromo de Tocancipá y es un honor manejar el Prototipo SRT del equipo Sesana Racing que ha confiado en mí una vez más para buscar una nueva victoria. Un agradecimiento muy especial a Alfredo Sesana y a Jorge Cortés por su confianza en mi y en mi carrera deportiva" Oscar Tunjo Piloto Mercedes-AMG TokSport



La tripulación del Sesana Racing será liderada por el Automovilista Internacional Oscar Tunjo, quien compartirá el auto junto a Jhon Estupiñan, Jaime Guerrero y Juan Manuel Gonzalez.



La transmisión de televisión se podrá seguir en vivo desde las 2:00 p.m. por Canal Capital.

Horarios:

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 2020

6 HORAS DE BOGOTÁ



9:30 am – 10:00 am Práctica Libre Grupo 1 (ST1, ST2, TT1, TT, GT, GTB)

10:05 am – 10:35 am Práctica Libre Fuerza Libre Grupo 2 (PC, FL)

11:00 am – 11:30 am Segunda Práctica Libre Grupo 1 (ST1, ST2, TT1, TT, GT, GTB)

11:35 am – 12:05 m Segunda Práctica Libre Fuerza Libre Grupo 2 (PC, FL)

1:00 pm – 1:15 pm Conformación de Grilla

1:30 pm – 1:50 pm ACTOS PROTOCOLARIOS

2:00 pm – 8:00 pm CARRERA 6 HORAS DE BOGOTA WESTLAKE

8:30 pm PREMIACIÓN SIMBÓLICA



Con información de oficina de prensa*