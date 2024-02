‘En Drive to Survive las carreras casi no importan’: productor de la serie de Fórmula 1

La Fórmula 1 2024 prende motores. Aunque formalmente la temporada empieza el primer fin de semana de marzo, con el GP de Baréin, este viernes el último día de las pruebas precompetitivas coincide con el estreno de la más reciente edición de Drive to Survive, la serie de Netflix que desde 2019 ha logrado el objetivo de mostrarles a los fanáticos los entresijos de las hazañas de sus pilotos favoritos.



En esta oportunidad, luego de un 2023 marcado por los hitos de Max Verstappen (Red Bull), la sexta temporada del show echa mano de historias que se alejan del asfalto pero "retratan la esencia del automovilismo". Así lo asegura en la antesala del lanzamiento uno de los dos productores de la serie, Paul Martin— reconocido por su trabajo en el documental de Cristiano Ronaldo, la película de Diego Armando Maradona y las series deportivas de Netflix Break Point y Tour de Francia: En el corazón del pelotón—, en diálogo con EL TIEMPO.



Nyck de Vries, piloto de la Fórmula 1. Foto: NETFLIX

Hay quienes dicen que por el dominio de Verstappen la temporada 2023 “fue aburrida". ¿Qué respuesta siente que da la serie al respecto?

De cierta manera el dominio de Red Bull y Max nos puede ayudar en Drive to Survive porque nos fuerza a nosotros a mantenernos al margen de las carreras, y eso es lo que siempre tratamos de hacer. Nosotros presentamos un show en el que la gente ya sabe quien ganó cada carrera y quien fue el campeón mundial. Claro, debía haber más de las carreras cuando por ejemplo Mercedes y Red Bull pelearon el campeonato hasta la última vuelta, como pasó en 2021, pero ahora que Max está dominando de esta forma nos invita a nosotros a buscar otras historias en el paddock y mantener el éxito de la serie. Puede sonar extraño, pero para nosotros, en Drive to Survive, las carreras casi no importan.

Christian Horner, de Red Bull, dijo el año pasado que sentía que por la serie se han convertido casi que en “las Kardashians sobre ruedas”. ¿Cree que la producción ha condicionado el comportamiento de la gente del paddock?

Siempre lo digo: la gente tiene sobredimensionada la importancia que le dan los pilotos y los equipos principales a la realización de nuestra producción. Ellos realmente están preocupados en lo suyo, en fortalecer sus estrategias y ganar carreras. Claro que son conscientes de que hay cámaras y micrófonos por todo lado, pero esto es un deporte y ellos saben que si se ponen a pensar en cómo se estarán viendo o qué dirán de ellos pues pierden el foco, si dicen ‘Ay, esto saldrá en Drive to Survive’, pues yo creo que eso termina en detrimento de sus actuaciones.

¿Cómo ha sido la reacción de los pilotos y sus equipos luego de publicadas las anteriores temporadas?

Yo creo que cada año los pilotos realmente apoyan el show. Todos sabemos del impacto positivo que ha tenido la serie para el crecimiento del deporte y el surgimiento de nuevas audiencias. Es evidente que para algunos de ellos es incómodo estar rodeados de cámaras... a ver, yo detesto si alguien está detrás de mí con una cámara y un micrófono (risas), pero pues es emocionante. Cada año, cada persona que está involucrada en el deporte entiende que la serie es un retrato auténtico y puro de cómo es la vida en el paddock.



Paul Martin, en entrevista con EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

‘El drama está de vuelta’, reza la promoción para la sexta temporada que se estrena este viernes…

Así es, a veces el drama está en su punto máximo, a veces los egos están fuera de control y todo lo que pasa con eso es lo que hace que este sea un gran deporte y también una gran serie en Netflix.

¿Cómo explica el éxito que ha tenido la serie en Latinoamérica a pesar de que solo hay un piloto de este lado del mundo en la F-1?

Yo siento que la Fórmula 1 tiene una gran tradición en Latinoamérica. La audiencia de sus países es muy pasional y por eso se ve el gran apoyo que tiene ‘Checo’ Pérez en México, o lo que sucede también en Brasil, que es una fiesta. Inclusive podría decir que la carrera en Miami hace parte del sentir latinoamericano de la Fórmula 1. Nosotros amamos ir a las carreras allí porque la pasión es increíble, a veces pensábamos que si a ‘Checo’ no le iba bien quizá los latinos no iban a seguir la producción (risas), pero su interés en el deporte es asombroso.

Aquí en Colombia hubo mucha emoción con la idea de una carrera en el país. ¿Cuál cree que hubiese sido el impacto de dicho GP para el país y, claro, para el futuro de Drive to Survive?

Donde sea que se hagan las carreras, el impacto es increíble. Para nuestro show siempre será genial ir a nuevos países, ver nuevas ciudades y explorar nuevos públicos. El tema es que el calendario es apretado y no hay espacio para tantos GP. Hubiese sido maravillosa una carrera en Colombia y ojalá que algún día se pueda tener.

Es inevitable no preguntarle por el impacto de la noticia del año: el paso de Hamilton a Ferrari en 2025...

Yo creo que la próxima temporada del show será estupenda (risas). El hecho de que Lewis Hamilton tenga su último año en Mercedes sabiendo que irá a Ferrari en 2025 es grandioso, eso es el deporte. El atractivo del deporte también se basa en esas movidas, y nosotros estamos ansiosos de que empiece la temporada y arrancar a rodar.

Lo que trae la nueva temporada de Drive to Survive

Imagen del rodaje de la sexta temporada de Drive to Survive. Foto: NETFLIX

EL TIEMPO tuvo acceso exclusivo a la primera parte de la serie. En ella, se aborda el fulgor que representó Aston Martin en el arranque de temporada, en medio del éxito de Fernando Alonso y la lesión de Lance Stroll. Luego, el drama se traslada a otras escuderías.



Estos son los abrebocas de los 10 episodios que conforman la sexta temporada de ‘Formula 1: Drive to Survive’.

Episodio 1: El que paga manda

Lawrence Stroll hará lo que sea necesario para que Aston Martin se convierta en campeón del mundo. Pero sus sueños podrían terminar incluso antes de que comience la nueva temporada.



Episodio 2: Perder el prestigio

Las esperanzas son altas para Nyck de Vries en su primera oportunidad en la Fórmula Uno. Con la presión aumentando, le cuesta mantener el ritmo.



Episodio 3: Bajo presión

McLaren tiene mucho que demostrar después de la temporada pasada. Cuando el auto del piloto estrella Lando Norris lo decepciona una vez más, comienza a considerar sus opciones.



Episodio 4: El último capítulo

Es una batalla atrás entre Haas y Williams. Mientras un equipo se apega a la tradición, el otro está listo para realizar nuevos y audaces movimientos.



Episodio 5: Guerra Civil

Esteban Ocon y Pierre Gasly, de Alpine, han competido desde su infancia. ¿Podrán superar su rivalidad ahora que están en el mismo equipo?



Episodio 6: Salto de fe

Lewis Hamilton ha sido fiel a Mercedes durante 13 años. Pero ganar es lo primero, y con su contrato pendiente de renovación, tiene que tomar una decisión difícil.



Episodio 7: C'est la Vie

Una inversión de estrellas de Hollywood aumenta la presión sobre la dirección de Alpine. Entre pilotos frustrados y resultados decepcionantes, algo tiene que ceder.



Episodio 8: ¡Vamos, Ferrari!

En Italia, Ferrari es una religión. Cuando el equipo llega a Monza, todos los ojos están puestos en el nuevo director Fred Vasseur para hacer realidad las oraciones de los fanáticos.



Episodio 9: Tres son multitud

Daniel Ricciardo finalmente está de vuelta en el circuito. Pero cuando un accidente lo deja al margen una vez más, un reserva novato interviene para ocupar su asiento.



Episodio 10: Rojo o negro

Con la temporada acercándose a su fin y el ganador ya asegurado, los rivales Mercedes y Ferrari están enfrascados en una feroz batalla por el segundo lugar.

Tráiler oficial de 'Formula 1: Drive to Survive'

ANDRÉS FELIPE BALAGUERA SARMIENTO

PERIODISTA LÍDER DE BREAKING NEWS EL TIEMPO

Felsar@eltiempo.com / @balagueraaa

