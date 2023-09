La piloto del Campeonato Nacional de Automovilismo, Nathaly Agudelo, está liderando una llamativa iniciativa que impulsa el deporte a motor en Colombia: busca crear el primer equipo de carreras 100 % femenino en nuestro país.



“Para mí la iniciativa de ‘Mujeres en Primera’ representa la oportunidad de poder hacer parte de los deportes a motor, al tiempo que significa la posibilidad de acercarme a mi pasión y a lo que me gusta, acompañada de una mujer como lo es Nathaly, que me abrió las puertas; no tengo cómo agradecérselo”.



Así comienza a describir Isa Bravo su experiencia con ‘Mujeres en Primera’, proyecto del cual hoy es coequipera, y donde también se ha podido dar cuenta de que hay más mujeres que han pasado por el mismo proceso que ella, lo que la ha hecho sentir respaldada.



Para ella, más que un club deportivo, ‘Mujeres en Primera’ es un sistema de apoyo y la mejor manera de hacer parte del automovilismo colombiano.

Nataly Agudelo busca la creación de un equipo 100 por ciento femenino en el mundo motor. Foto: Mujeres en Primera

Algo similar manifiesta la artista Ana Torres, quien también es embajadora deportiva de esta iniciativa, al señalar que este club simboliza que el género femenino puede romper sus propios límites, no solo los que las mismas mujeres se ponen, sino aquellos que son impuestos por la sociedad debido a su condición de ser mujeres, como por ejemplo, en el deporte a motor –una disciplina tradicionalmente masculina–.





“En el evento que hubo en el autódromo, creo que todas nos dimos cuenta de que sí podemos, en algo tan simple como es dar reversa o ir rápido. Por eso, para mí esto significa el impulso y la incentivación para que rompamos los límites”, precisa Torres.



La deportista hace referencia a la primera ‘Experiencia Racing – Mujeres en Primera’, celebrada el pasado 18 de agosto en el Autódromo de Tocancipá, una actividad que contó con la participación de más de 100 mujeres, quienes en la pista desafiaron su potencial, enfrentaron sus límites y los superaron.



Este ejercicio, que hizo historia en los deportes a motor en el país al ser el primero de esta clase que se realiza exclusivamente para este género, incluyó un conversatorio con mujeres que han transformado su vida a través del deporte, como Nathaly Agudelo, presidenta y fundadora de ‘Mujeres en Primera’, y única mujer –junto con Paula Russi– en competir como piloto en el Campeonato Nacional de Automovilismo; Alexandra Santos, presentadora y deportista; Cristina Warner, modelo, actriz y paracaidista; María Juli Correa, periodista deportiva, y Clemencia Vargas, directora de la Academia y Fundación Vive Bailando.

Igualmente, las más de 100 mujeres invitadas fueron divididas en estaciones, en las que de la mano de la Escuela de Pilotos Renault Sandero del Club Los Tortugas, sortearon diversas pruebas de velocidad y habilidad en pista como piques cuarto de milla, eslalon en reversa y pruebas de habilidad en autocross, mientras que el cierre del evento estuvo a cargo de la agrupación musical Sin Ánimo de Lucro.

Nathaly, el alma de ‘Mujeres en Primera’

Busca incentivar a las mujeres a competir en el automovilismo Foto: Mujeres en Primera

Detrás de esta idea que viene convocando a centenares de mujeres, que practican kartismo y automovilismo, está Nathaly Agudelo, quien revela que su experiencia como piloto del Campeonato Nacional de Automovilismo le ha permitido reconocer la poca participación, visibilidad y liderazgo que tienen las mujeres en el deporte a motor.



Por eso, quiso darle vida al ‘Club Deportivo Mujeres en Primera’, que promueve la participación de mujeres en los diferentes escenarios del deporte a motor, consolidando espacios de liderazgo, empoderamiento, colaboración y enseñanza, a través de la creación de alternativas de inclusión que les permitan desarrollar sus capacidades y habilidades, con la confianza para alcanzar sus metas deportivas y extradeportivas.



“El deporte, especialmente el automovilismo, ha cambiado mi vida, me ha llenado de confianza y me ha demostrado que como empresaria, madre y piloto puedo conseguir cualquier meta y lograr todo lo que me proponga y, sobre todas las cosas, que como mujer no existen espacios que no podamos ocupar”, enfatiza Agudelo.



Para la deportista de alto rendimiento, el mayor reto de esta apuesta es incentivar la participación femenina en un entorno que durante décadas ha estado liderado por hombres. Se trata de que las mujeres entiendan que tienen un lugar para participar en estos espacios de manera segura y con oportunidades, por medio de una plataforma que genere credibilidad no solo en el círculo femenino, sino dentro de todos los actores que hacen parte de este ecosistema.



Afortunadamente, –según anota– desde su experiencia personal nunca ha vivido un tema de machismo, pero reconoce que en este deporte sí existe. Sin embargo, señala que en medio de la competencia todos son iguales y tienen las mismas capacidades.



Así mismo, la piloto afirma que los programas de fomento hacia la participación de las mujeres en el deporte a motor que han diseñado se basan en la formación integral de alta calidad y el mejor entorno de entrenamiento para pilotos y demás profesionales que participan activamente desde diferentes roles dentro de estas disciplinas, con el objetivo claro de crear el primer equipo de carreras 100 por ciento femenino en Colombia.

“De igual manera, brindamos acompañamiento integral a nivel empresarial y corporativo, para promover el crecimiento personal y profesional de los colaboradores para que, a través del deporte, desarrollen habilidades que les permitan potenciar sus capacidades y maximizar su valor personal, transformando positivamente sus vidas y las de su entorno”, asegura Nathaly Agudelo.



Y agrega que ‘Mujeres en Primera’ es una plataforma para crear comunidad femenina alrededor de estas prácticas deportivas, por lo que pueden vincularse todas las mujeres interesadas en estas prácticas desde los 4 años, y sin límite de edad.



“Tendremos convocatorias abiertas para cada una de nuestras líneas de acción: Desarrollo deportivo, Experiencias corporativas y capacitaciones, y Comunidad Mujeres en Primera”, revela.



Con respecto a lo que viene para ‘Mujeres en Primera’, su Presidenta y Fundadora sostiene que el objetivo es hacer historia y dejar las puertas abiertas para las nuevas generaciones, aportando así a disminuir las brechas de género existentes en el deporte y contribuyendo a la creación de oportunidades deportivas y laborales dentro del sector automotor, con la gran meta de conformar, en el mediano plazo, el primer equipo de carreras 100 por ciento femenino del país.



“Antes de finalizar el año tendremos convocatorias abiertas para escuelas de kartismo y automovilismo, seguiremos compitiendo a través de nuestro carro número 626 del Clopa Racing Team en el Campeonato Nacional de Automovilismo, y participaremos activamente de las 6 horas de Bogotá.



Esperamos también impactar positivamente a todas las empresas del sector privado que deseen vivir una experiencia en pista para fomentar el bienestar y fortalecer los valores corporativos dentro de sus equipos de trabajo”, puntualiza Nathaly Agudelo.

Con información de la oficina de prensa de Mujeres en Primera

