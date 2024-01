Tensión en familia Schumacher: temen que expareja de Ralf revele detalles de Michael

Hace 10 años fue el trágico accidente que sufrió el famoso piloto alemán Michael Schumacher, que lo dejó postrado. Desde entonces, su vida y su estado es un misterio mundial.

El círculo cercano a Michael se ha encargado de evitar filtraciones por más que la prensa ha indagado sobre el estado del siete veces campeón de Fórmula Uno.



Sin embargo, hay polémica en Alemania por cuenta de la presencia de la expareja del hermano de Michael, Ralf, en un reality.



Se trata de Cora Schumacher, quien despertó angustia en la familia del piloto tras su ingreso en la producción de TV alemana “Jungle Camp”, que lleva más de 15 temporadas.



Tres días después de su ingreso, la mujer tomó la decisión de marcharse del juego por decisión “voluntaria”, según informó la cadena RTL, lo que despertó la curiosidad de la prensa, por conocer los verdaderos motivos de su salida.

Cláusula Schumi

Facebook Twitter Linkedin

Michael Schumacher Foto: EFE

El periódico alemán Bild considera que la veloz salida de Cora Brinkmann del reality tiene que ver con la “misteriosa cláusula Schumi” que tiene la cadena de TV con la familia. Asegura que la producción “respiró hondo”, porque hubo “cierto temor” a que la mujer mencione “temas que no están destinados” a la audiencia.



“Hay mucho nerviosismo por el carácter locuaz de Cora. Casi miedo. Miedo de que en una situación extrema (alimentada por el hambre u otro tipo de estrés) Cora pueda soltar cosas incontroladas sobre el gigante de la Fórmula 1 Michael Schumacher”, afirmaron los periodistas Sven Kuschel y Nicola Pohl en el informe del medio alemán.



Se conoció que existe una especie de “pacto de caballeros” entre los más altos ejecutivos de la radiodifusión sobre temas que se extienden a la esfera personal e íntima del piloto.

Facebook Twitter Linkedin

Michael Schumacher Foto: AFP



Al parecer el temor era que ciertas historia salieran a la luz debido a "arrebatos de Cora” durante el programa.



Medios alemanes informan que la relación de Cora con la familia Schumacher no es hoy tan estrecha, pero que sí conserva cercanía con con Corinna Schumacher, la esposa de Michael y que podría llegar a conocer algunos detalles de la salud de Michael.



Aunque Cora ya no está en el reality, existe cierto temor ante las entrevistas en vivo que dará y que “se emiten sin filtrar”. “Existe el peligro de que Cora pueda soltar cosas que la familia de Michael no querrían ver o leer en televisión”.



Cora, que es modelo, presentadora de TV, actriz y piloto, estuvo casada con Ralf entre 2001 y 2015.





PABLO ROMERO

DEPORTES

Más noticias de deportes