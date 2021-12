Michael Schumacher, siete veces campeón de la Fórmula 1, cumplió el miércoles ocho años del accidente que lo tiene postrado y su estado de salud sigue siendo manejado con mucho sigilo por su familia.

Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba. Se golpeó contra una piedra y sufrió daños cerebrales.



Pocas manifestaciones sobre su estado de salud

"Michael no está muerto, está ahí, pero no se puede comunicar", contó con tristeza Piero Ferrari, hijo del legendario Enzo (el fundador de la legendaria escudería con la que Schumacher dominó la F1 entre 2000 y 2004), en octubre de este año, en la gala del Premio Mecenate Dello Sport 2021.



La familia del piloto no ha querido dar mayores detalles sobre su situación. Ni siquiera ahora que su hijo, Mick, ya corre en la máxima categoría del automovilismo, con el equipo Haas. En su primera temporada, se fue en blanco.

En 2021 se estrenó un documental en Netflix en el que se mostraron muchos detalles de la carrera de Michael.



"Se centraron en mostrar el lado humano de mi padre, además de sus éxitos. Creo que es muy bueno. Pero, al mismo tiempo, me resulta muy duro verlo. Eso demuestra cuánto sentimiento hay en esta película y cuántas emociones evoca", dijo Mick en una entrevista con el diario Frankfurter Allgemeine.



El equipo Haas, donde corre Mick, tiene el respaldo de Ferrari. "Se abre camino en un equipo que estamos apoyando. Espero que reciba un vehículo en 2022 con el que pueda mostrar sus habilidades", agregó Piero Ferrari.



En el documental sobre el siete veces campeón de la Fórmula 1, su esposa, Corinna, se refirió a cómo vive la situación actual: "Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. Eso creo que nos hace encontrar fuerza", señaló.

Así fue la carrera de Michael Schumacher

Schumacher cumplirá este lunes 53 años. Debutó en la F1 con el equipo Jordan en 1992, con el que solo disputó una carrera, y luego pasó a Benetton, donde logró sus dos primeras coronas mundiales, en 1994 y 1995.



Ferrari lo contrató en 1996 y su presencia obligó a cambiar prácticamente toda su estructura, hasta lograr un pentacampeonato consecutivo, entre 2000 y 2004. Estuvo allí hasta 2006. Volvió a la F1 con el equipo Mercedes, entre 2010 y 2012.



La llegada de Lewis Hamilton a esa escuadra lo dejó sin equipo y allí anunció su retirada. El británico igualó su marca de siete títulos mundiales y estuvo a punto de superarla en 2021. Al final perdió la corona con Max Verstappen en la última vuelta de la última carrera del año.



