Michael Schumacher: nuevas revelaciones sobre su estado de salud

Siempre ha sido una gran incógnita el estado de salud de Michael Schumacher, el múltiple campeón del mundo, quien sufrió un accidente y estuvo al borde de la muerte.

Después de ocho años del hecho, Piero Ferrari, hizo de Enzo, quien creó e hizo grande a la escudería Ferrari, habló sobre el estado de salud del alemán.



Ferrari estuvo en la gala del 'Premio Mecenate Dello Sport 2021' y tocó el tema del estado del expiloto de Fórmula 1.



“Ayudó a hacer de Ferrari un símbolo para Italia”, dijo Piero, quien advirtió que haber compartido mucho tiempo con Schumacher fue gratificante.



"Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista. Le invitábamos a casa y bebíamos tranquilamente una copa de vino juntos. Era una persona sencilla, clara, precisa y muy lineal. No me gusta que se hable de Schumacher como si hubiese fallecido”, señalo.



Sobre la salud del alemán, el vicepresidente de Ferrari dijo: "Michael no está muerto, está ahí pero no se puede comunicar".



