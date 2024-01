Michael Schumacher: se conocen nuevas revelaciones sobre la salud del piloto

Por estos días las noticias de la Fórmula 1 se centran en lo que será el Gran Premio de España, que volverá a disputarse en Madrid a partir de 2026, tal y como se anunció oficialmente este martes en el recinto de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), pero hay una información que inquieta y es referente a Michael Schumacher.

La carrera, que alcanzará este año su quincuagésima tercera edición y que, al igual que el próximo, se disputará aún en Montmeló (Barcelona) -sede de las pasadas 33 pruebas españoles en la categoría reina- tuvo lugar nueve veces en Madrid, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando ganó el canadiense Gilles Villeneuve.



(Fracaso escandaloso de la sub-23: ¿y los jugadores, qué? (Meluk le cuenta))

(Alejandro Osorio: el infierno que vivió el nuevo campeón nacional de ciclismo; perfil)



Por lo tanto, 45 años después de que en F1 se corriese por última vez en el circuito de las afueras de la capital española, de 3.850 metros y 13 curvas, construido en 1967 y diseñado por el neerlandés John Hugenholtz, los motores volverán a rugir en Madrid.

Lo nuevo de Schumacher

Ya han pasado 10 años del accidente del piloto alemán Michael Schumacher y, la verdad, es que poco se ha conocido de su actual estado de salud.



Son escasas las personas allegadas al entorno del piloto que lo han podido visitar, pero al mismo tiempo hay un código del silencio' de la familia, que no permite que ellas hablen sobre su salud.



Nick Fry, al lado de Ross Brawn, fue una de las personalidades claves para que el múltiple campeón de la categoría regresará a la F-1 entre 2010 y 2012.



Fry se refirió al siete veces campeón del mundo y dejó algunas palabras sobre la salud de Schumacher.



"Está en manos del mejor equipo médico del mundo", dijo en una entrevista en el portal 'Online Betting Guide'.

Facebook Twitter Linkedin

Michael Schumacher Foto: AFP

"Nunca nadie ha recibido los cuidados médicos que está recibiendo de Schumacher. No he oído nada sobre el estado de Schumacher, así que no puedo confirmar ni desmentir nada de las recientes informaciones que han salido sobre él", dijo.



Y agregó: "Estoy seguro al 100 por ciento que ningún ser humano en la historia ha recibido el tratamiento que está recibiendo él. La familia dispone de los recursos".



Hace poco, Johnny Herbert, quien estuvo con Schumacher en Benneton, aseguró que algunas personas señalan que Michael "se sienta "sienta en la mesa a cenar".



"Rezo y espero que estén haciendo progresos con Michael. Si las noticias sobre que se sienta en la mesa y que se ha subido a un coche son verdad, no me sorprendería, porque imagino que es el tipo de cosas que harías para que el cerebro vuelva a ponerse en marcha", sentenció Fry.

(Juegos Panamericanos: Luis Díaz le pide a Panam Sports que devuelva sede a Barranquilla)