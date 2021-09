Revelan las últimas palabras que Michael Schumacher le dijo a su esposa

Dos días quedaban para el fin de un año más. Era la víspera del adiós de 2013.



El ‘cierre de telón’ de otros 365 días con sus respectivas noches.

Aquel 29 de diciembre una familia estaba de vacaciones en los Alpes Franceses.

Esquiaban. Se divertían. Limpiaban con frecuencia la nieve de sus trajes y seguían descendiendo, con trayectos inusitados, por las colinas.



Michael, el padre de esa familia, legendario piloto que se retiró apenas unos meses atrás, sufrió una aparatosa caída durante alguna maniobra con los esquís. Se golpeó la cabeza.



Esas vacaciones marcaron un antes y un después en la familia Schumacher.

‘Michael está ahí. Es diferente, pero está ahí’

Michael Schumacher fue uno de los pilotos más reconocidos. Foto: Marcus Brandt. AFP

La vida de Michael Schumacher dio un giro de 180 grados tras ese accidente. Su vida y su recuperación se mantuvo en total secreto. Algunos decían que intentó recuperar sus funciones neuronales en centros especializados en Suiza. Otros indicaban que no, que Schumacher estaba en España, pasando de hospital en hospital dado que aquel golpe trastocó casi en su totalidad sus funciones motoras.



Varios medios especializados le endilgan este ‘secretismo’ a Sabine Khem, la jefa de prensa de Schumacher. Gracias a ella fue poco y nada lo que se supo de la suerte del expiloto.



Conforme pasaron los años salieron a la luz algunos detalles de la salud de quien acumuló 68 títulos de Pole Positions. Se supo, por ejemplo, que Michael estuvo varios meses en coma inducido. En la actualidad, indican varios medios, sigue en terapias para recuperar sus capacidades cognitivas.



Y esta versión la respaldó Corinna Betsch, su esposa, en conversación con el medio francés ‘Télé Loisirs’.



A puertas del estreno de un documental en Netflix en torno a la vida y obra de Schumacher –el cual, por supuesto, abordará los detalles de incidente en los Alpes–, Betsch dio a conocer varias cosas sobre el nuevo día a día de su familia.

“Lo extraño todos los días. Pero no soy la única a la que le hace falta. Los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean también extrañan a Michael. Pero él está ahí. Es diferente, pero está ahí y eso nos da fuerzas, creo. Estamos juntos, vivimos juntos en casa”, puntualizó.



Ella no negó que, de vez en cuando, piensa en el accidente. Imagina otros desenlaces posibles. ¿Y si no iban a los Alpes? ¿Y si, en vez de esquís, se iban a lanzar de paracaídas o a hacer otra actividad?



Vale decir que estos pensamientos no son del todo gratuitos ni responden al habitual ‘qué pasaría’ que pone a dudar a las personas en casi todas las situaciones de la vida.



Corinna reveló que Michael no tenía muchas ganas de ir a esquiar. De hecho, él quería hacer una actividad más relacionada con el vuelo.



“Él no quería ir a la nieve sino a Dubái. Me dijo que la nieve no era ideal, que podríamos volar a Dubái y hacer paracaidismo”, apuntó.

Michael Schumacher en sus vacaciones. Foto: EFE

‘Nunca se me ocurrió que algo podría sucederle’

El expiloto se lesionó en 2013. Foto: Antonio Scorza. AFP

En la tarde del 29 de diciembre de 2013, Michael fue trasladado a un hospital cercano a los Alpes. Fue sometido a dos operaciones médicas y, tras ello, a un coma inducido que duró alrededor de cinco meses.



Los medios especializados en el deporte, y todos los que se maravillaron con su habilidad frente al volante, siguieron de cerca los reportes de salud de Michael. El 16 de junio de 2014, tras un año nuevo amargo y varios meses de incertidumbre, el expiloto fue dado de alta de forma oficial. De ahí en adelante su estado se mantuvo en secreto hasta hace pocos años.



¿De quién fue la culpa del accidente? Corinna reflexionó lo suficiente y sacó varias conclusiones desde aquella fatídica maniobra sobre la nieve. Para ella, Michael ‘se había salvado’ de varias acciones en el pasado: su profesión, para qué negarlo, tenía visos de alto riesgo. Él sufrió uno que otro percance en algunas carreras, sin embargo, nada había pasado a mayores.



Hasta esas vacaciones que cerraban un año agridulce.

“Siempre habíamos superado sus carreras de forma segura. Por eso estaba segura de que tenía algunos ángeles de la guarda que lo estaban vigilando. No sé si es solo una especie de muro protector que uno mismo levanta o si es porque es de alguna manera nos volvemos ingenuos, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”, afirmó.



“Pase lo que pase, haré todo lo que pueda. Todos lo haremos. Como familia, tratamos de seguir adelante como a Michael le hubiera gustado y como él todavía la amaría. La vida continúa. Michael siempre nos protegió y ahora protegemos a Michael”, concluyó Corinna, quien, con 52 años, sigue al frente de su familia en su labor como empresaria.

El ‘legado’ de Schumacher, durante estos años de su ‘ausencia-presencia’ lo lleva su hijo Mick, quien en la actualidad es un piloto de la escudería Haas.

Mick Schumacher, el hijo de Michael que sigue sus pasos en el automovilismo. Foto: Andrej Isakovic. AFP

Vale decir que toda la familia y el entorno de Schumacher participó de la grabación del documental homónimo sobre el piloto. Se estrenará en Netflix el próximo 15 de septiembre.

