La esperanzadora noticia sobre la salud de Michael Schumacher

La salud de Michael Schumacher, excorredor y ganador 7 veces de la Fórmula 1, ha sido uno de los secretos más guardados en el último tiempo en el deporte y poca información se ha filtrado a la prensa.

Este martes trascendieron algunos detalles de las visitas del exdirector de Ferrari, Jean Todt, quien fue su jefe en la escudería italiana. La información la tomó el diario británico ‘The Daily Mail’ de una entrevista que dio Todt a Radio Montecarlo.

"Siempre soy cuidadoso con este tipo de declaraciones, pero es cierto. Veo las carreras con Michael Schumacher en su casa de Suiza", reveló sobre sus visitas a la casa de la familia Schumacher, ubicada en Gland, localidad junto al lago Leman situada entre Lausana y Ginebra.



"Michael está en las mejores manos y muy cuidado en su hogar. No se rinde, sigue luchando. Su familia está luchando muchísimo y obviamente nuestra amistad no puede ser lo que una vez fue, simplemente porque no hay la misma comunicación que antes. Pero él sigue luchando", agregó Todt.

El día del accidente

En las horas de la mañana del 29 de diciembre de 2013, Schumacher tuvo un accidente mientras esquiaba en la estación alpina de Méribel (Francia). En la caída que sufrió se golpeó el lado de derecho de la cabeza con una roca y su casco se rompió. Luego de permanecer casi seis meses en coma, en el hospital de Grenoble, en junio de 2014 pudo salir de este estado. Hasta este momento, se siguen sin conocer muchos detalles sobre su evolución y estado actual.



