Michael Schumacher: hacen insólita revelación sobre su actual estado de salud

El próximo 28 de diciembre se cumplirán 10 años del accidente del múltiple campeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, y desde ese día el estado de salud del piloto alemán es todo un misterio.

La familia se ha mostrado hermética en cuanto a la actualidad, solo algunos comunicados en el arranque de este proceso, pero nada más.

Lo que se sabe

Tal vez una de las personas que durante todo este tiempo ha dado algunas informaciones ha sido Jean Todt, su amigo y exjefe, que lo visita en su casa en Suiza.

Todt fue su jefe en Ferrari, escudería con la que realizó sus mejores actuaciones y logró la mayoría de sus títulos en la máxima categoría, lo visitó y habló de su actualidad.



En una entrevista con el diario L'Equipe, Todt advirtió que no extraña a Schumacher y se refirió a cómo está el alemán.

Poco se habla de que si Michael Schumacher se hubiese retirado de la F1 a finales de 2008 probablemente:



- Tendría 9 mundiales.



- Habría conseguido mínimo, 17 victorias más en su palmarés (108 victorias en total).



- Seguiría siendo el piloto con más victorias y mundiales en… pic.twitter.com/ikp1blsrfy — Adrián. (@AdrianMCF) December 11, 2023

"Michael está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente, ya no es el Michael que solía ser", afirmó.



Y agregó: "Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen. Su vida es diferente ahora y tengo el privilegio de compartir momentos con él. Eso es todo lo que hay que decir. Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace diez años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1".

🚨 Michael Schumacher en entrevista con Charlie Rose explica POR QUÉ NO correría jamás las 500 millas de Indianápolis.



1) Está un escalón por debajo de la F1.



2) A esa velocidad, no hay manera que un chasis sobreviva a tener un accidente que suceda de cierta forma.



3) Alude… pic.twitter.com/VoMZYZlr5e — F1 Editor✍️ | Noticias del deporte automotor (@f1_editor) December 11, 2023

El corredor estaba de vacaciones con su familia, pero se cayó esquiando en la estación de Méribel en los Alpes franceses, golpe que le provocó daños cerebrales.

Otro tema caliente

Todt se refirió al campeón del 2008 y apoyó a Felipe Massa, quien reclamó su título a la FIA, el que ganó Lewis Hamilton.



"Este caso es especial. Se ha demostrado que hubo trampas y sólo nos hemos enterado más tarde. La norma de la FIA siempre ha sido que los resultados deben ratificarse antes del 31 de diciembre, y que nunca hay vuelta atrás. En este caso de Singapur, los hechos no se revelaron hasta un año después, y las sanciones impuestas por la FIA antes de mi llegada fueron anuladas por el Tribunal Judicial de París. Según Bernie Ecclestone, Max Mosley, mi predecesor, y Charlie Whiting, director de carrera de la F1, estaban al corriente desde el principio. Cuando yo era presidente de la FIA, no se me informó de ello. Descubrir que la federación sabía la verdad antes de este famoso 31 de diciembre podría cambiar las cosas", señaló.

