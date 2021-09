Las revelaciones del documental de Schumacher: su rivalidad con Senna

El alemán Michael Schumacher y el brasileño Ayrton Senna nunca estarán por fuera a la hora de discutir sobre quién pudo ser el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Los dos pilotos solo coincidieron durante dos años y medio en la máxima categoría.

Este miércoles, Netflix estrenó un documental sobre Schumacher, en el que reveló, entre otras cosas, cómo fue su rivalidad con Senna, que terminó abruptamente con la muerte del brasileño en un accidente en Imola, el primero de mayo de 1994.



Schumacher, quien hoy está convaleciente tras sufrir un accidente mientras esquiaba en 2013, comenzó a correr en la F1 en 1991, en Bélgica, a bordo de un Jordan, en reemplazo de Bernard Gachot. Fue séptimo en la clasificación y hacía una gran carrera hasta que tuvo que retirarse por un problema en la caja de cambios.



Lo hecho por el alemán llamó la atención de Flavio Briatore, director del equipo Benetton: a la siguiente carrera ya corría para ese equipo. Y al año siguiente, en el mismo circuito donde debutó, el de Spa-Francorchamps, logró la primera victoria de sus 91 victorias en la F1.



Cuando Schumacher llegó a la F1, Senna obtuvo su cuarto título mundial, en 1991, con un McLaren dominante. Pero las cosas cambiarían al año siguiente, cuando Williams dominó y Nigel Mansell obtuvo el título mundial. Eso, más la irrupción de Schumacher, hizo que el panorama cambiara.

Ayrton Senna Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

En Magny-Cours se presentó el primer cruce entre Schumi y Senna. En la primera vuelta, el alemán tocó al brasileño en una curva: Senna quedó afuera. La carrera fue relanzada.



Senna, ya con ropa de calle, fue a buscar a Schumacher y lo encaró. Le empezó a hablar y a hablar y Schumi apenas podía responderle con pocas cosas. “Ayrton trató de poner en su lugar a Michael y eso lo molestó”, recordó Briatore. “Cuando tuvo esa pelea con Senna, percibió que era alguien. Cuando eres un león, todos los leones sienten cuando llega el león joven”, agregó.



Pero los cruces no pararon. En las prácticas del Gran Premio de Alemania, Senna se molestó con Schumacher y se fue nuevamente a buscarlo. Tuvieron que separarlos para evitar que se golpearan.



La temporada 1993 fue mucho más tranquila para esa rivalidad, pues Senna se concentró en su duelo con su enemigo histórico, el francés Alain Prost quien ganó el título. Pero en 1994, el brasileño se fue a Williams, donde tuvo un comienzo de temporada muy difícil, pues un cambio reglamentario les había quitado ventaja.



La pelea era distinta. Aunque Senna hizo la pole en las dos primeras carreras, en Brasil y Japón, Schumacher fue el ganador de ambas válidas. La tercera carrera, en Imola, volvió a mostrar a Senna dominante en la clasificación, en la que murió el piloto austriaco Roland Ratzenberger.



El primer testigo del accidente que le costó la vida a Senna fue Schumacher, quien venía segundo. “Hemos visto choques peores que este, pero no te esperas algo como esto. Pensé que podía tener un moretón en el brazo, una pierna quebrada. Te dicen que la carrera debe continuar y si los demás compiten, debes hacerlo tú también”, explicó Schumacher.

Homenaje a Ayrton Senna y Roland Ratzenberger Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO



A los pilotos nunca les informaron de la muerte de Senna. La carrera terminó con victoria del alemán. Briatore le informó que no celebrara con champaña. Schumacher preguntó por la salud de Senna y le dijeron que no estaba bien.



“Yo pensaba: ‘Tal vez se pierda un par de carreras, volverá y será campeón’. Las dos semanas siguientes fueron muy duras. Cuando por fin pude aceptar que estaba muerto, fue una locura”, dijo Schumacher, visiblemente afectado por lo sucedido.



La muerte de Senna afectó mucho a Schumacher, que incluso llegó a cuestionarse que en cualquier circuito podría perder él mismo la vida.



“En una de las carreras siguientes fuimos a Silverstone. Allí pasé en un carro de calle. Pasé por una curva y pensé: ‘Este es el punto en el que podrías morir’. Pensaba: ‘Qué loco, siempre probabas aquí. Siempre corrías aquí. Pero hay tantos puntos donde puedes chocar y morir de inmediato. Eso es lo único que pensaba. No sabía cuál sería la situación en un auto de carrera”, recordó en el documental.



Años después, en el Gran Premio de Italia de 2000, Schumacher igualó los 41 triunfos que obtuvo Senna en la F1. Al alemán le preguntaron si corría para romper marcas. El alemán rompió en llanto.



