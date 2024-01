Michael Schumacher: así lo recuerdan tras cumplir 55 años

Ya se cumplieron 10 años del accidente de esquí del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher que le apartó para siempre de la vida pública y cuyo verdadero estado no ha trascendido hasta el día de hoy.

"Los medios han entendido que incluso un deportista excepcional tiene derecho a la protección de su intimidad y que una cobertura informativa concreta sobre su estado de salud es inadmisible", explicó en octubre pasado en una entrevista a "Legal Tribune Online" Felix Damm, abogado de la familia Schumacher desde hace 15 años.

Agregó que los medios han entendido también que son igual de inadmisibles aquellos reportajes que hablan sobre tratamientos médicos o especulan sobre medidas terapéuticas concretas.

Más recuerdos

"Han entendido que esto es considerado así también por los tribunales, incluido el Supremo. El hecho de que en este caso se trate de Michael Schumacher no cambia nada a este respecto. Esto lo han entendido", subrayó.



Su compatriota Timo Glock, que también fue piloto de F1, quien es uno de sus seguidores, habló de lo que sería del alemán en estos tiempos.



"Siempre habría estado en el paddock de la F1, pero no sé si habría sido comentarista", dice Glock.



Y agregó: “No habría sido el experto en F1 delante de las cámaras. Sí, habría hecho entrevistas, pero creo que habría trabajado para el deporte por el que vivía. Esa habría sido su posición si hubiera decidido quedarse en el paddock”.

Michael Schumacher. Foto: EFE



"Pasé bastante tiempo con él yendo en bicicleta y cuando volvió a Mercedes, y yo conducía para Virgin y Marussia, jugábamos mucho al ajedrez. Yo no había jugado al ajedrez en mi vida y él me enseñó a jugar. Jugábamos partidas interminables en los vuelos, y me gustaba mucho cuando conseguía ganarle, porque odiaba perder. ¿Director de equipo? Quizá no en la primera parte de su retirada, quizá más adelante. Pero sin duda habría sido una buena persona en ese puesto porque sabe exactamente lo que necesita", sentenció en conversación con Bettingsites.

