'Ya no tengo esperanzas': exjefe de Michael Schumacher habla de su estado de salud

Michael Schumacher es una de las grandes leyendas del automovilismo internacional, después de su gran irrupción en la Fórmula 1 a principios del Siglo XXI, deporte en el que conquistó siete campeonatos del mundo. Sin embargo, un grave accidente lo dejó al borde de la muerte y lo alejó de su gran pasión, la velocidad.



El expiloto alemán se accidentó el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba con su familia tras anunciar su retiro oficial de la Fórmula 1 y del mundo automovilístico. Las vacaciones en Los Alpes se convirtieron en tragedia tras el fuerte golpe que sufrió en la cabeza en un descenso.

Ralf y Michael Schumacher. Foto: Archivo EL TIEMPO

Desde aquella fecha, solo hay dudas e incógnitas sobre el estado de salud del siete veces campeón del mundo. Su familia ha decidido guardar silencio y no hay un parte médico claro del expiloto alemán.



Varios de sus amigos y allegados han revelado en los últimos meses que es preocupante lo que está pasando con 'Schumi', algunos han sido alejados por la propia familia, pretenden tener la mayor privacidad sobre el tema.

Michael Schumacher Foto: Instagram: @f1

El último en hablar fue Willi Weber, amigo de Michael y antiguo mánager en la Fórmula 1, quien reveló su preocupación sobre el estado de salud de su pupilo y lanzó una impactante frase que no deja ninguna esperanza.



"Desafortunadamente, cuando pienso en Michael ahora, no tengo ninguna esperanza de volver a verlo. No hay noticias positivas después de diez años", indicó para el diario Express.



Weber, que fue una de las personas que ayudó al 'Káiser' a llegar a la Fórmula 1 dijo que ha sido alejado de su amigo, la esposa del campeón, Corinna, y su familia, no le han permitido verlo ni visitarlo.

Michael Schumacher AMP Foto: EFE

Eso sí, aceptó que su mayor error fue no haber llegado al hospital para visitar a Michael: "Por supuesto, lo lamento mucho y me lo reprocho. Habría tenido que visitar a Michael en el hospital. Me sentí como un perro después de su accidente, me causó un impacto muy fuerte, te puedes imaginar. Por supuesto, también el hecho de que Corinna no me permitiera más contacto. Pero en algún momento tuve que liberarme de Michael, separarme".



Sin información, así explicó Weber la situación que viven todos los allegados del expiloto teutón. La familia ha decidido guardar total silencio sobre la situación y solo sus hijos y su esposa conocen su estado de salud.



"Incluso tres o cuatro años después, la gente que me reconocía seguía preguntándome: 'Eres el exmánager de Schumacher. ¿Cómo está Michael?'. Fue entonces cuando dejé de intentar explicarme y pensé: '¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy?' Para mí estaba claro: Bueno, ahora se acabó. La mierda tiene que salir de mi cabeza", finalizó Willi Weber.

