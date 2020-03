El mensaje de esperanza de Juan Pablo Montoya a Colombia por la crisis

Uno de los máximos referentes en la historia del deporte colombiano es Juan Pablo Montoya. Fueron muchas las alegrías que generó a la población con sus triunfos en la Fórmula 1, en la IndyCar y en todas las categorías en las que compitió.



Por estos días está tomando todas las prevenciones para poner su grano de arena y evitar la propagación del coronavirus. En charla con EL TIEMPO le envió un mensaje a toda Colombia de esperanza y cuidado para afrontar este difícil momento y salir adelante como país.

¿Cómo han vivido como familia esta crisis por el coronavirus?

Es un tema muy delicado y es necesario tener todas las precauciones. Lo hemos pasado muy bien, porque creo que nunca hemos pasado tanto tiempo juntos en familia.



¿Cuál es el ambiente que se vive en Estados Unidos?

Creo que en Colombia lo están haciendo muy bien. Yo entiendo que existe mucha gente que vive de su trabajo diario y no tiene la posibilidad de dejar su trabajo y quedarse en su casa así no más, pero es ahí donde el Gobierno debe entrar a ayudarlos y apoyarlos. Infortunadamente la única solución es evitar el contacto humano y quedarse en la casa en cuarentena. Eso es lo único eficaz. Acá en Miami ha sido complicado, porque yo llevo una semana con mi familia sin salir, pero hay mucha muchísima gente que no entiende la gravedad de lo que está pasando, sobre todo los jóvenes.



¿Cómo ha sido ese trabajo de la sociedad para evitar la propagación?

Hemos encontrado unos muy conscientes, otros muy egoístas que como son jóvenes creen que no les pasa nada. Nosotros por las carreras de Sebastián hemos vivido muy de cerca lo de Italia. El día que Italia se fue oficialmente a lock down (bloqueó) Connie y Sebastián se iba para Alemania a un test de la Fórmula 4. La única razón por la que se canceló el test fue porque no dejaron salir los camiones de Italia. Obviamente ellos necesitan el trabajo pero necesitamos entender la magnitud de esta epidemia.



¿El miedo a contraer este virus puede generar algún tipo de predisposición psicológica?

Obviamente estamos tomando todas las medidas necesarias para evitarlo y no estamos en los casos de alto riesgo. Pero uno nunca sabe qué complicaciones puede haber y no tomar las precauciones necesarias y enfermarse. Soldado avisado no muere en guerra. Y además no solo se trata de mí o de mi familia sino de ayudar a bajarle el porcentaje de probabilidad de infección a esos que son de alto riesgo.



¿Cuál es el mensaje de esperanza que le da a Colombia?

Estamos en momentos muy difíciles y, aunque quedarse en casa y no trabajar pareciera que no es opción, pues entre más rápido paramos la propagación de este virus, más rápido salimos de esto. Entonces, la única opción es quedarse en casa. Ojalá la gente entienda la gravedad de la situación.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4