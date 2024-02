Alonso y Verstappen se rebelan: denuncian exagerado calendario de carreras en Fórmula 1

La Fórmula 1 arrancó oficialmente este jueves con las prácticas en el circuito de Baréin, lugar en donde se va a llevar a cabo el primer Gran Premio el próximo sábado en una temporada atípica.



Puede ser de su interés: James Rodríguez volvió a marcar gol con Sao Paulo y desata una serie de memes

A pesar de que no han corrido la primera carrera del año, hay cierto descontento en los pilotos de la gran carpa del automovilismo por el excesivo calendario para este 2024: se correrán 24 grandes premios, uno más que la temporada pasada.

Facebook Twitter Linkedin

Max Verstappen Foto: EFE

Y ese descontento se hizo más evidente en la rueda de prensa previo al Gran Premio de Baréin. Fue una de las preguntas más recurrentes y sobre el tema habló el español Fernando Alonso, quien dijo que ve imposible un calendario de 30 carreras en el futuro.



Para el asturiano, el calendario es "muy exigente" y las 24 carreras de este año "no es sostenible para el futuro", y de cierto modo criticó a Liberty Media, desde su llegada han aumentado los GP al año. "Cuando entro Liberty nos dijeron que el límite serían 20 o 21 carreras".



Además: ¿Por qué la crisis del arbitraje colombiano? Las causas del pésimo momento



"Está muy por encima del límite. Empecé con dieciséis, pero ya estamos en 24 y eso no es sostenible. "Si incluso el campeón del mundo (Max Verstappen) dice que son demasiadas, imagínate el resto de pilotos, que llegamos a la segunda parte de la temporada sin incentivos porque no podemos luchar por nada", afirmó el bicampeón del mundo, que señaló que "si alguien no lo entiende", ese calendario será "negativo para el deporte".

Facebook Twitter Linkedin

Fernando Alonso Foto: EFE

Max Verstappen fue otro de los que tocó el tema, el tricampeón del mundo comentó en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin que hay "muchas carreras".

'Mad Max', como sus compañeros, se quejó del calendario, e insistió en que ya están "muy por encima del límite de carreras".



"Soy joven, pero no voy a estar diez años más haciendo 24 carreras al año. Hay que pensar en la calidad y no en la cantidad", aseveró Verstappen, que concluyó subrayando que no solo "no es sostenible", sino que hay un momento "en el que tienes que evaluar tu calidad de vida".



Le contamos: ¿Luis Díaz está infravalorado? Es de las estrellas de Liverpool con el peor salario



Por último, el piloto de Ferrari, el español Carlos Sainz, fue contundente al decir que la cantidad de carreras puede dañar el producto."La F1 tiene que seguir siendo exclusiv".

Facebook Twitter Linkedin

Verstappen celebra en Abu Dabi. Foto: EFE

DEPORTES

Con información de EFE.

Más noticias en EL TIEMPO