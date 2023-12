Max Verstappen: increíble, el dineral que debe pagar para seguir en la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen arrasó con todo este año en la Fórmula 1, pero eso no le sirve para asegurar su puesto en la máxima categoría del próximo año y se tiene que ‘bajar’ de una buena cantidad de dinero para seguir.

Para seguir manejando su auto, Verstappen debe de cancelar la no despreciable cifra de 8,6 millones de euros, solo para asegurar su cupo en la partida, para nada más.



Le recomendamos leer: (Liga de Campeones, con duelos muy llamativos: así quedaron los octavos de final)

Un platal

“Max afrontará un total de 1.2 millones tras sus 19 victorias, partiendo de la base, que son 10.400 euros como coste inicial y 2.100 euros por cada punto. Hizo 575, récord en la historia. Tras él está Checo Pérez, subcampeón, con 608.900 euros. Red Bull se lo suele pagar a Max, pero no se ha dicho nada de Checo, al menos oficialmente. Alonso, como cuarto, 443.000 euros y Sainz como séptimo 430.000. El último, Logan Sargeant, y su escuálido punto, le suponen 12.500 euros”, aclara Marca de España.



"No me parece bien que tengamos que pagar tanto. Tampoco ocurre en otros deportes. Y cada vez hay más carreras", dijo el piloto.



También puede leer: 'Ya no tengo esperanzas': exjefe de Michael Schumacher habla de su estado de salud

Facebook Twitter Linkedin

Verstappen celebra en Abu Dabi. Foto: EFE

“También se han aumentado el precio de las multas, en esta nueva era en que la FIA busca nuevas formas de financiación enfrentada ya que tiene un "insostenible" déficit financiero, y cada vez más, a los equipos, por este y otros muchos motivos, como las injerencias permanentes a cómo llevar el campeonato como promotor. Los encontronazos con Ben Sulayem son constantes”, señaló el diario.



Los equipos también tienen que ‘meterse la mano al dril’.



“Los campeones afrontan una cuota base de 601.105 euros y en su caso no 6.000 por punto como todas las escuderías, sino 7.212 euros por ser los campeones. Vamos, que cada punto, por el que pagan dos veces, les vale 9.300 euros. Una pasta desde luego. El total, ya es conocido: 6.8 millones de euros por salir a defender la corona de marcas. Mercedes y Ferrari, casi igualados en puntos entre ellos, superan por los pelos los 3 millones y Aston Martin, quinto final, deberá pagar 2.2 por empezar a rodar. El que menos, Haas con 12 puntos en 2023, aportará 673.200 euros”, precisa el diario.



Le recomendamos leer: (Mundial de Clubes: cuatro equipos colombianos con opciones de jugar, así clasificarían)

Más noticias