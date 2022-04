El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó este sábado la primera calificación a través de una prueba esprint de la temporada y arrancará primero en el Gran Premio de la Emilia Romaña, el cuarto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Imola, donde, tras remontar desde la décima plaza, el español Carlos Sainz (Ferrari) arrancará cuarto

Leclerc ganó la carrera reducida -de un tercio de la principal, es decir: 21 vueltas y algo más de 103 kilómetros- por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial, que fue segundo; y de su compañero mexicano Sergio Pérez, que este domingo arrancará tercero, después de haber salido séptimo.



Carrera a 63 vueltas



Los tres sumaron 8, 7 y 6 puntos, respectivamente, en un esprint en el que, a diferencia del año pasado -que sólo lo hacían tres-, puntúan los primeros ocho. Sainz sumó cinco puntos extra con los que le arrebató la segunda plaza del campeonato al inglés George Russell (Mercedes), que no pasó del undécimo y no sumó este sábado.



El talentoso piloto madrileño, recién renovado hasta 2024 con la 'Scuderia', arrancará desde la segunda fila, al lado de 'Checo', este domingo.



Los pilotos de McLaren, el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo, fueron quinto y sexto; añadieron 4 y 3 unidades a las que llevaban en la general; y afrontarán la prueba desde la tercera hilera.



El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), que había salido quinto, acabó noveno -sin puntos- y saldrá en esa posición, desde la quinta fila, al lado del alemán Mick Schumacher (Haas), que fue décimo en el esprint.



Desde la cuarta lo harán el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que sumó dos puntos extra al acabar séptimo; y el danés Kevin Magnussen (Alfa Romeo), octavo y que 'rascó' de esa manera la última unidad que quedaba en juego.



La cuarta carrera de la temporada, prevista a 63 vueltas para completar un recorrido de 309 kilómetros, se disputará este domingo.



EFE