Max Verstappen logra la 'pole' bajo la lluvia en Bélgica

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió la 'pole position' del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, por delante del sorprendente George Russell (Williams), en una sesión de calificación que sufrió un retraso y luego tuvo que ser interrumpida por fuertes lluvias, este sábado en Spa-Francorchamps.

Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial con ocho puntos de ventaja sobre

Verstappen antes de esta duodécima cita de la temporada, consiguió el tercer tiempo de la sesión, por delante de Daniel Ricciardo (McLaren).



Le puede interesar: (Egan no pierde la fe y advierte que mejora su forma)



Es la novena 'pole position', la sexta esta temporada, para Verstappen, que quiere ganar el domingo en Bélgica, el país en el que nació. Hamilton, por su parte, aspira el domingo a un 100º triunfo en un Gran Premio de Fórmula 1.



Sebastian Vettel (Aston Martin) y Pierre Gasly (AlphaTauri) figurarán en la tercera línea después de esta sesión de clasificación, cuya salida fue dada con doce minutos de retraso por la lluvia.



La sesión fue luego interrumpida en el inicio de la tercera parte, reservada a los diez mejores tiempos (Q3), después de que una ráfaga de agua dejara la pista en condiciones peligrosas. En esas circunstancias, el británico de 21 años Lando Norris perdió el control de su coche en una curva.



Tras un violento choque contra los muros de seguridad, su carro se dañó pero él pudo salir, llevando la mano a un codo. Se dirigió entonces al centro médico, mientras su coche y los pedazos desprendidos eran retirados de la pista.



La sesión pudo retomarse cuarenta minutos después. La pista no llegó a secarse del todo y Russell, con un Williams acostumbrado al final de la parrilla, dio la sorpresa y fue segundo.



El británico de 23 años, que podría ser piloto Mercedes el año próximo en compañía de su compatriota Hamilton, ocupó durante un tiempo el puesto virtual de pole position, antes de que Verstappen le superara con un mejor crono en la parte final de la sesión. Para Russell es su mejor resultado en una sesión de clasificación con Williams.



Fue segundo en 2020 en Baréin, pero al volante de un Mercedes, en reemplazo de Hamilton, que había sido declarado baja por covid-19. Esta vez, con un Williams limitado, firmó su mejor actuación con esa escudería, con la que esta temporada apenas había podido ser octavo en una sesión de clasificación.



Le puede interesar: (¿Otra baja para la Selección? Yerry Mina no jugó con el Everton)



EFE