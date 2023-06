El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato, saldrá primero este domingo, por delante del español Carlos Sainz (Ferrari) en el Gran Premio de España, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona).

Max Verstappen Foto: Chandan Kanna. Efe

Verstappen, de 25 años, firmó este sábado su vigésima cuarta 'pole' en la categoría reina al cubrir los 4.675 metros de la pista barcelonesa en un minuto, doce segundos y 272 milésimas, 463 menos que Sainz.



El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá tercero este domingo, en una carrera que el otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) afrontará desde la novena plaza; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull); eliminado en la Q2, desde la undécima.



"Necesitaba este resultado", comentó Sainz, de 28 años y sexto en el Mundial, nada más bajarse del coche.



"Lo di todo, no dejé nada en la mesa y me sentí muy bien en todo momento", añadió.



"Segundo era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Ahora me centraré a ir a por el podio mañana", declaró Sainz, que saldrá desde la primera fila al lado del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial y que lo aventajó en 463 milésimas.

Verstappen logra su primera pole en el #SpanishGP, Sainz por primera vez en primera línea en casa. Sorprende McLaren con doble Q3, Hamilton probablemente avance, Gasly tiene investigaciones pendientes. Alonso con daños en el piso desde Q1. Error de Checo lo deja fuera de Q3. #F1 pic.twitter.com/ZkcUUpuO4Q — Diego Mejia (@diegofmejia) June 3, 2023

EFE