Max Verstappen domina la práctica libre en el Gran Premio de Qatar

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este sábado podría convertirse matemáticamente en campeón del mundo de Fórmula 1 por tercer año consecutivo, fue el más rápido, en el primer y único entrenamiento libre para el Gran Premio de Qatar, que se disputa, con formato sprint, en el circuito de Lusail; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) se inscribieron segundo y cuarto en la tabla de tiempos; y el mexicano Sergio Pérez, compañero del líder, quinto.

En la mejor de sus 26 vueltas, Verstappen, que acaba de cumplir 26 años, cubrió los 5.419 metros de la recién asfaltada pista del circuito de las afueras de Doha, donde hace mucho calor y hay viento considerable, en un minuto, 27 segundos y 428 milésimas, 334 menos que Sainz y con 481 sobre el compañero de éste, el monegasco Charles Leclerc; que dieron un giro más que el neerlandés y que, la igual que él, marcaron su mejor tiempo con el neumático blando.

Recta final

Alonso marcó el cuarto crono de la sesión. El doble campeón mundial asturiano -cuarto en el Mundial, un puesto por delante de su compatriota Sainz- giró 29 veces y en su mejor intento, con el neumático medio, se quedó a 491 milésimas de 'Mad Max'. 'Checo', segundo en el certamen, a 177 puntos de los 400 con los que lidera su compañero de equipo, repitió 29 veces la pista del circuito situado a escasos kilómetros del estadio de idéntico nombre en el que hace menos de un año la Argentina de Lionel Messi ganó el Mundial de fútbol, al batir en la final (tras los penaltis) a la Francia de Kylian Mbappé.

En el único entrenamiento del fin de semana, que arrancó con sol y concluyó de noche -escasamente significativo, al no coincidir con la hora ni de la cronometrada, ni del sprint, ni de la carrera- en una pista bastante sucia de 16 curvas (seis a la izquierda), la mayoría rápidas, no se registraron incidentes especialmente reseñables.



El siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), tercero en el campeonato -con 24 y 49 puntos de ventaja sobre Alonso y Sainz, respectivamente- marcó el decimotercer crono, a un segundo y 251 milésimas del piloto que lo destronó hace dos años.



Su compañero y compatriota George Russell, fue octavo, a nueve décimas, asimismo con el neumático medio, el mismo que usó Alonso y el que emplearon, asimismo, en su mejor vuelta, los McLaren: el australiano Oscar Piastri fue décimo, a 952 milésimas; y el inglés Lando Norris, undécimo, a poco más de un segundo de Verstappen.



La calificación para la carrera del domingo -de noche y con luz artificial- arrancará a las ocho de la tarde, las siete en horario centroeuropeo (las 18:00 horas GMT).



En el cuarto de los fines de semana del año con formato sprint, este sábado se disputará la cronometrada reducida (el 'sprint shootout'), que ordenará la parrilla de la prueba corta (horas después y sobre un tercio del recorrido del domingo, es decir: 19 vueltas y casi 103 kilómetros), que presumiblemente decidirá el Mundial a favor de

Verstappen, al que le bastaría ser sexto para no esperar a la carrera dominical.

