Luego de un estupendo comienzo de la temporada de Fórmula 1, en el que el español se posicionó como la tercera fuerza, detrás de Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez, la última carrera supuso un bache en las expectativas de Fernando Alonso. Estuvo en seis de los siete podios iniciales, pero justo en el Gran Premio de España el local no se subió a la tarima, tras quedar en la séptima posición. Eso y la sexta de su compañero Lance Stroll provocaron que Aston Martin cayera al tercer lugar en el Mundial de constructores, superado por Mercedes.

La escudería británica aprovechó la semana de descanso para aplicar sus actualizaciones en el auto con miras al Gran Premio de Canadá, para el cual Alonso se mostró optimista.

“Tenemos algunas mejoras y nuestro objetivo es tener un fin de semana tranquilo y sumar el mayor número de puntos posible”, afirmó ante el portal del equipo. Y tiene cierta esperanza para esta fecha: “La próxima cita es Montreal, un circuito histórico de la Fórmula 1 del que guardo buenos recuerdos. El año pasado, por ejemplo, salí segundo en la parrilla tras una sesión de clasificación caótica y pasada por agua. Puede que vuelva a llover este fin de semana, así que estaremos atentos al radar”, sostuvo.



Más allá del reciente traspié en Montmeló, Alonso fue motivo de considerable elogio por parte de Verstappen, ganador de aquella carrera y amplio líder del campeonato de pilotos. Max nombró al asturiano por encima de Pérez, su compañero en Red Bull, como el rival al que le gustaría ver ganador de una fecha de Fórmula 1.

Max Verstappen Foto: Chandan Kanna. Efe



“Me gusta. Es un piloto real. Lo merece. Nunca se rinde; podés verlo. Han pasado muchos años en los que tenía un auto con el que estaba sólo en la zona media, pero es un animal, y si me preguntás por un piloto del que yo quiera que gane una carrera este año, es Fernando”, declaró el neerlandés sobre el campeón mundial de 2005 y 2006 con Renault.



En cuanto a su propio rendimiento, Verstappen reconoció que no ve factible que Red Bull se quede con todos los grandes premios del año, como sí viene sucediendo hasta el momento: “No creo que eso sea posible. Si lo mirás ahora, parece realista por lo rápido que es el auto, pero creo que hubo un solo año en el que McLaren se quedó a una carrera, y antes había menos que ahora. Así que no lo veo posible”, aludió a la temporada de 1988, cuando el brasileño Ayrton Senna (ocho) y el francés Alain Prost (siete) se quedaron con 15 de las 16 competencias.



“El año pasado fue una locura, con quince victorias, pero lo importante era ganar el campeonato”, concluyó Max, mencionando la cantidad de triunfos que logró él, no el equipo austríaco, sobre 22 grandes premios.

Alonso (izq). Foto: AFP



Verstappen no fue una única figura de la categoría que ponderó el trabajo de Alonso; también lo hizo el inglés Jenson Button, campeón en 2009, que destacó al español incluso por encima del neerlandés gracias a sus registros en múltiples disciplinas. “Fernando hizo un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1, fue a Le Mans y a Daytona, ganó los dos... Le Mans, incluso dos veces. Y a los 40 años, no ha perdido nada de su rendimiento”, valoró, hablando con The Times, quien se consagró con Brawn GP, manejando aquel auto inalcanzable en la primera mitad del año por el descubrimiento de los difusores.



“Hay muchas posibilidades de que Max pase a los libros de historia como el mejor piloto, pero soy de la opinión de que no podés ser el mejor piloto del mundo si no salís de la burbuja de la Fórmula 1″, estableció el británico.

