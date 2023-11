‘Nada será igual’: mensaje de hija de periodista fallecida en el Autódromo de Tocancipá

La periodista y corredora de autos, Luz Piedad Eusse, conocida como 'Lupi', murió este domingo en el Autódromo de Tocancipá, cuando cayó una pantalla gigante sobre ella y otras cinco personas.



'Lupi' estaba en el tercer piso de la zona VIP del escenario deportivo cuando se disputaba la competencia final del TC 2000.



(No deje de leer: Ella era Luz Piedad Eusse, popular periodista que murió en el Autódromo de Tocancipá).

Entre los heridos está una de las tres hijas de la periodista de Blu Radio, María José, quien se encuentra bajo observación médica luego de recibir un golpe en la cabeza y la espalda, según detalló la hermana de Eusse.

Nada nunca volverá a ser igual, amada mía. Porque ya no tendré tus consejos y tu risa alentadora que me dé paz para seguir transitando esta vida que a las dos nos ha dolido tanto FACEBOOK

TWITTER

Además de María José, la corredora tenía otras dos hijas: Daniela y Martina. Según explicó Ricardo Soler, director del TC 2000, en Blu Radio, Daniela es la hija mayor de la corredora, tiene entre 20 y 25 años, y es fruto de una relación anterior que 'Lupi' tuvo en su juventud.



(Además: 'Mi lugar feliz': último mensaje de periodista Luz Eusse en el Autódromo de Tocancipá



En redes sociales, la joven lamentó la muerte de su madre. Compartió un primer mensaje este domingo, poco después del deceso de la periodista, en sus historias de Instagram.



Allí, la joven escribió: “Descansa en paz, mi amada. Siempre seremos tú y yo”, acompañado por una fotografía y la canción ‘Two of us’ de Louis Tomlinson.



Luego, la joven compartió un carrete de fotografías en el que se le puede ver junto a su madre cuando era una niña, luego una de cuando era adolescente y al final otras imágenes más recientes.



En la descripción, Daniela escribió un conmovedor mensaje para su madre: “Nada nunca volverá a ser igual, amada mía. Porque ya no tendré tus consejos y tu risa alentadora que me dé paz para seguir transitando esta vida que a las dos nos ha dolido tanto. Pero esa es mi paz, la tuya. Siempre serás la estrella más brillante, más rápida y más hermosa del universo, mamita”.



(Lea también: Menor de edad, víctima de accidente en el Autódromo de Tocancipá, está en coma inducido).



“Gracias por estar, gracias por aceptarme, gracias por amarme, gracias, mami”, agregó.



En los comentarios, varios usuarios se han solidarizado con su dolor y han lamentado la muerte de 'Lupi', que hacía parte del programa ‘Autos y Motos’ de Blu Radio desde hace 11 años y fue la primera mujer en ganar el campeonato TC Junior.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO