El piloto que se formó en el asfalto para vencer en el mundo virtual

No pudo ser más emocionante el final de la carrera. En el último giro del circuito de Interlagos, Brasil, el mismo que ha visto celebrar a grandes pilotos de la Fórmula Uno, presentó un sensacional duelo entre los dos mejores competidores que habían luchado desde las pruebas de clasificación. A esa cita del sábado 31 de mayo asistió un buen grupo de reconocidos pilotos de Latinoamérica que conformaron la parrilla de largada.

El flamante auto blanco, con el número 13 y el tricolor nacional pintado en su techo, no soltó la punta desde que se encendieron las luces verdes y logró sortear todos los embates del argentino Agustín Canapino, un curtido piloto en estas pruebas. El choque contra un auto rezagado lo sacó de la pista y con ello cedió en una de las últimas cuevas la posibilidad de título.



(Le puede interesar: Egan Bernal, sin rodeos: 'Quiero las tres grandes')



La bandera a cuadros del Gran Premio de Campeones Moster Energy fue con todos los méritos para Luis Felipe Calderón Herrera, el joven colombiano de 19 años, quien luego de tener una buena experiencia desde muy niño en el kartismo, en el asfalto, en pistas como la del autódromo de Tocancipá, ya incursiona con brío y con victorias reales en las carreras virtuales.

Gran Premio de Campeones No se pierda el vibrante final del Gran Premio de Campeones, disputada en la pista de Interlagos, Sao Paulo, Brasil, en una cita del automovilismo virtual.

El piloto bogotano tras imponerse hace apenas un par de semanas en el 'Racing4TheCrew', encadenó su segundo triunfo consecutivo en esta especialidad que hace de los programas de competencia del automovilismo, que se constituye en una de las piezas vitales de los e-Sports, muy promocionados en los últimos años y en pleno auge, precisamente en esta época de pandemia, la cual ha provocado parar todas las competencias deportivas a nivel mundial, incluidas las relacionadas con los deportes a motor.

Pipe Calderón se proclamó ganador del Gran Premio de Campeones. En el podio lo acompañaron los mexicanos Jake Cossio y Santiago Tovar. Foto: Archivo particular

“Ha sido una linda experiencia. El haber corrido desde niño en el kartismo, muchas veces con dificultades, pero eso sí, siempre con mentalidad ganadora, me ha servido para tener una madurez mental, algo que ha sido determinante para poder competir y ganar en las competencias de Sim Racing (automovilismo virtual). Acá también se debe manejar con mucha precisión y arrojo, la única diferencia es que en un choque no hay peligro de accidente real, pero lo demás es igual; duelen las derrotas y son muy satisfactorias las victorias”, describe el también estudiante de tercer semestre de comunicación social de la Universidad Central y quien busca especializarse en el periodismo deportivo.



(Lea también: ¡Oficial! La NBA tiene fecha de regreso y formato confirmado)

Acá también se debe manejar con mucha precisión y arrojo, la única diferencia es que en un choque no hay peligro de accidente real, pero lo demás es igual; duelen las derrotas... FACEBOOK

TWITTER

‘Pipe’, como le dicen con cariño, destacó de su triunfo del pasado sábado, que haberle ganado ese duelo a Canapino le da un toque especial a la victoria, ya que el argentino es uno de los mejores del continente en esta especialidad.



“Hasta 2016 participé en los campeonatos nacionales del kartismo, logré algunas victorias y al año siguiente di el salto al TC 2000, categoría junior. No ha sido fácil, este deporte es muy costoso, tardaba meses para poder volver a subirme a un auto, pero nos hemos defendido. Ahora incursioné en el mundo virtual y he tenido la oportunidad de competir con pilotos que también han hecho un importante recorrido en el automovilismo mundial, como en la Fórmula 1 y en la Nascar”, recordó Calderón, quien además se declaró un apasionado por los juegos electrónicos.



“Disfruto mucho tiempo jugando con amigos, eso me relaja, me divierte, me transforma, es otra forma de vida”, agrega.



(Además lea: Figura de Millonarios podría irse al fútbol francés)



De hecho ‘Pipe’ se ha dado el gusto de vencer a corredores como Max Verstappen y Lando Norris, ambos corredores de Fórmula Uno, entre otros. ‘Si Verstappen es reconocido por ser uno de los pilotos más agresivos y decididos en la F-1, imagínense como es en una prueba de sim racing, es un atrevido, con enorme temperemento”, destaca el piloto colombiano.

Pipe Calderón se inició en el kartismo, con destacadas actuaciones en pistas colombianas. Foto: Archivo particular

Las competencias deportivas de simulación o virtuales están en auge, no solo en el automovilismo, sino también en pruebas de atletismo, fútbol, ciclismo y tenis, entre otras disciplinas, que han sacado provecho especialmente en los últimos meses debido a la pandemia del covid-19. Paradójicamente, mientras el virus apagó las actividades deportivas en el mundo entero, también disparó las competencias y las audiencias de los e-Sports.



En el país, la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos (Fedecolde), presidida por Alexander Ospina, ha sido vital en la lucha día a día por posicionar las competencias virtuales de deportes electrónicos y ha impulsado en esta cuarentena más eventos e-Sports nacionales, tanto en consolas como en PC y en celulares.



El piloto recuerda que su inclinación al deporte a motor se debió quizá porque desde niño veía las carreras de autos en Speed Channel y eso lo marcó.

Montoya, como ejemplo

“Recuerdo que muy pequeño me disfrazaba de Juan Pablo Montoya, con el overol de la Williams. Y montaba en un pequeño carro. Me creía piloto. Nunca he hablado con Montoya, lo admiro y es uno de mis ídolos, él es una leyenda del automovilismo mundial. Ahora, con su hijo Sebastián, también han incursionado en las carreras virtuales, como lo ha hecho el español Fernando Alonso y otros mosntruos de este deporte”, destaca Pipe.



Calderón considera que el Sim Racing le da la oportunidad a un piloto de competir mano a mano con cualquier otro del mundo, y que además, en esta actividad hay mucho talento.

La imagen es de uno de los autos del sim racing que ha conducido, en el cual se destaca su nombre marcado sobre la pintura. Foto: Archivo particular

Hace una semanas se proclamó campeón del ‘Racing4TheCrew’, una iniciativa que surgió para ayudar a los mecánicos del automovilismo colombiano que en este momento, a causa de la pandemia, no pueden recibir ingresos. Durante un mes se cumplieron cinco válidas, las cuales se realizaron en pistas virtuales de Japón y Estados Unidos, entre ellas la legendaria de Daytona.



Al final, Calderón obtuvo 4 triunfos de 5 posibles, al tiempo que registró 5 ‘pole position’ e igual cantidad de vueltas rápidas. Fue el más completo. Ahora se prepara para afrontar la segunda temporada de esta prueba y espera, tan pronto finalice la pandemia, volver su subirse a un auto real de carreras.



(No se pierda el Especial: La Copa Mundo, el trofeo más codiciado del planeta)



“Nunca debemos dejar de lado los sueños. Esa ha sido mi pasión. Ahora, gracias a los buenos resultados en el automovilismo virtual, pues también debemos seguir escalando. Quiero seguir en competencia, mejorar en el escalafón y luchar por ganar cupos a las grandes pruebas internacionales y a los campeonatos mundiales. Me quiero enfocar en clasificar al mundial de Rally Cross de simulación. Ese es uno de mis objetivos. Sé que todo se logra con esfuerzo y sacrificio, me he caído, pero igual, me he levantado más fuerte y eso ayuda a formarme más como persona y como deportista”, concluye Pipe, quien siempre ha contado con el respaldo de Gerardo y Ana, sus padres, que han estado en los triunfos y en las derrotas.



Pipe Calderón, a punta de disciplina, sacrificio y muchas ganas, es un piloto ganador en las pistas de asfalto y en las virtuales. Su talento es real.

JAVIER ARANA

ELTIEMPO.COM@arana_javier