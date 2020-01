Colombianos salvaron el primer día del Dakar

El lituano Vaidotas Zala (Mini John Cooper) y el australiano Toby Price fueron los vencedores, en categoría de autos y motos, respectivamente, de la primera etapa del Rally Dakar-2020, que comenzó este domingo en Arabia Saudita, en la que los tres colombianos participantes terminaron.

Al volante de un Mini, Zala fue el sorprendente primer ganador del Dakar-2020 tras imponerse en la primera etapa, de 319 km de tramos cronometrados en Arabia Saudita.





Zala superó por 2 minutos y 14 segundos al francés Stéphane Peterhansel (Mini) y al español Carlos Sainz (Mini) en 2:50.



Peterhansel, apodado 'Mister Dakar' tras su 13 triunfos en la prueba (7 en autos y 6 en motos), tuvo un complicado comienzo por su falta de adaptación con su nuevo copiloto, el portugués Paulo Fiuza



"En 21 ediciones del Dakar, nunca me he comunicado con el copiloto en inglés, así que habrá que acostumbrarse", explicó.



Por su parte, Carlos Sainz se mostró contento de haber acabado una etapa en la que se perdió: "Hemos tenido primero un pinchazo y luego en un 'waypoint' de los escondidos hemos dado muchas vueltas porque no lo encontrábamos. Ahí hemos perdido algún minuto importante, pero bueno. Al final, estamos aquí y hemos acabado la etapa".



El vigente vencedor, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), fue cuarto a 5:33, después de tener que superar varios problemas mecánicos, como tres pinchazos que le hicieron perder tiempo en la parte final de la etapa.



"Ha sido un día difícil y hemos pinchado tres veces en diez kilómetros. No sé qué ha pasado, ha sido muy extraño. Aparte de eso, hoy abríamos pista y la navegación no era fácil, pero Matthieu (Baumel, su copiloto francés) ha hecho un trabajo estupendo. El lunes veremos qué podemos hacer en función del orden de salida", declaró el campeón catarí.



El español Fernando Alonso, gran atracción de la edición de la prueba que se celebra por primera vez en Arabia Saudita, se clasificó a 15:27.



El doble campeón del mundo de Fórmula uno acabó en una honrosa undécima posición. Peor le fueron las cosas al francés Romain Dumas, dos veces ganador de las 24 Horas de Le Mans, que tuvo que abandonar después de que su vehículo se incendiase cuando sólo había recorrido 65 km.



Los colombianos terminaron, salvaron el día. Giordano Pacheco, en motos, fue 32 en la G”.1.



Nicolás Robledo fue cuarto en su categoría, con guarismo de 6 h 9 min 45 s.

Por último, Antonio Marmolejo fue 37.



Este lunes, el Dakar-2020 pondrá rumbo a Neom, un faraónico proyecto de ciudad futurista deseado por el príncipe Mohammed Ben Salmán, para una etapa de 401 km, con 367 de especial.



