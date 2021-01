Colombia se quedó sin representantes en el Rally Dakar, tras el retiro de los dos sobrevivientes de la aventura, Mateo Moreno y Javier Vélez, que no pudieron terminar la tercera etapa sobre 629 kilómetros, de los cuales 403 eran especiales.

Moreno y Vélez sufrieron un accidente en la carrera de buggies, pero la condición de salud de ambos es buena, según las primeras informaciones.



Los dos colombianos se unieron a sus compatriotas Nicolás Roblero y Jhon Trejos, quienes se despidieron tempranamente del Dakar, que se lleva a cabo en territorio de Arabia Saudí.



Robledo estaba en la prueba de cuatrimotos, pero no arrancó para la segunda jornada, mientras que Trejos tenía la ilusión de terminar la competencia de motos, pero la esperanza le duró solo una jornada. Giordano Pacheco dio positivo por el nuevo coronavirus y no pudo largar el Rally.







