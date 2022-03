El piloto Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, anunció que va a añadir a su nombre el apellido de su madre, Carmen Larbalestier, con el fin de rendirle un "homenaje", según indicó el piloto británico, este lunes, en la Exposición Universal de Dubái.

La intención de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton. Foto: AFP

"El apellido de mi madre es Larbalestier y estoy haciendo las gestiones para añadirlo al mío", explicó el piloto de la escudería Mercedes en una sesión de preguntas-respuestas, durante un evento de la Exposición Universal de Dubái.



El cambio se producirá "pronto", precisó el británico de 37 años, que pasaría así a llamarse oficialmente Lewis Hamilton-Larbalestier, aunque no será antes del primer Gran Premio de la temporada, en Bahréin, este fin de semana.



"No entiendo esa idea de que la mujer casada pierda su apellido cuando se casa, ¿Por qué ocurre?", señaló el piloto que vivió algunos años con su madre, pese al divorcio de sus progenitores cuando él era niño.



Este domingo comienza la nueva temporada de la Fórmula 1. La carrera de Bahréin está programada para las 10 a.m., hora de Colombia.



*Con AFP