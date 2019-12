Hamilton finalizó de manera gloriosa un espectacular año en la F1

Con una pole y con una victoria incontestable, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) finalizó de la mejor manera en Abu Dabi este domingo la temporada en la que logró su sexta corona en F1. El séxtuple campeón del mundo cosechó su undécimo triunfo en 2019 con 16 segundos de ventaja sobre el segundo.

En un circuito en el que domina todas las estadísticas (con cinco poles y ocho podios, con cinco victorias), Hamilton no dio opción a sus rivales, ni siquiera cedió el punto a la mejor vuelta en carrera. "íEs la mejor forma de terminar el año!", celebró, antes de confesar que no esperaba "tener tal diferencia en el ritmo", y de casi lamentar "no haber tenido batallas en la pista".

Multa a Leclerc

El holandés Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que le seguían en la parrilla de salida, quedaron en segundo y tercer lugar. Leclerc pasó unas horas con su tercer cajón del podio en suspense ya que fue objeto de una investigación debido a que el volumen de gasolina en su auto antes del gran premio no correspondía al que fue anunciado por su escudería.



Finalmente los comisarios zanjaron el caso con una multa de 50.000 euros. Verstappen se aseguró el tercer puesto en el Mundial de pilotos, su mejor clasificación en sus cinco temporadas en la F1, con sólo 22 años.



Tras salir en la última posición en la parrilla de salida debido a una penalización por dos cambios de motor, superando la cuota autorizada por temporada, el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) terminó en cuarta posición. Después entraron en meta el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuarto en la parrilla, pero que se vio perjudicado en una de las dos paradas en boxes, que se prolongó de forma anormal debido a dificultades para fijar una rueda, y el tailandés Alexander Albon (Red Bull).

Sainz sexto en Mundial

Luego de un error estratégico en la gestión de los tiempos en la última parte de la sesión clasificatoria el sábado, es un nuevo fin de semana para olvidar para la 'Scudería', subcampeona del mundo detrás de Mercedes por tercer año consecutivo.



"No fue el año que esperábamos, punto final. Los motivos son claros, las lecciones están claras, nos toca asimilarlas. El equipo en su conjunto debe hacerlo mejor", afirmó Vettel. Las 'Flechas Plateadas' lograron en 2019 una actuación inédita en la historia de la categoría al firmar un sexto doblete consecutivo de pilotos y constructores.



El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue el primero de los pilotos restantes, detrás de los tres 'top teams'. El británico Lando Norris (McLaren), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso) y el español Carlos Sainz Junior (McLaren) completaron el top 10. Es el español el que acabó en sexta posición del Mundial, por detrás de los pilotos 'top'.



El alemán Nico Hülkenberg (Renault) y el polaco Robert Kubica (Williams), que estarán sin volante en 2020, quedaron respectivamente en los puestos 12º y 19º y último. La próxima cita tendrá lugar el 15 de marzo en Australia, con el primer GP de la temporada 2020. En juego algo histórico; Hamilton dispondrá de una primera oportunidad de igualar el récord de títulos mundiales de la leyenda alemana Michael Schumacher.



AFP